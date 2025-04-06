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В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.04.2025
В Киеве прогремели взрывы
В ночь на 6 апреля в Киеве прозвучали взрывы, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:33:00+03:00
2025-04-06T08:33:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В ночь на 6 апреля в Киеве прозвучали взрывы, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве. КГВА (Киевская городская военная администрация. — Прим. ред.) сообщает о работе ПВО", — говорится в материале.Ночью на всей территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
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в мире, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Украина
В Киеве прогремели взрывы
В Киеве в ночь на воскресенье прогремели взрывы