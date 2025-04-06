https://ria.ru/20250406/vzryvy-2009602311.html

В Киеве прогремели взрывы

В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.04.2025

В Киеве прогремели взрывы

В ночь на 6 апреля в Киеве прозвучали взрывы, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна.ua". РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:33:00+03:00

2025-04-06T08:33:00+03:00

2025-04-06T08:33:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1e/1874987609_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_a5589ee44fda12eb2b684feb1b3273fa.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В ночь на 6 апреля в Киеве прозвучали взрывы, сообщило в Telegram-канале украинское издание "Страна.ua"."Взрывы в Киеве. КГВА (Киевская городская военная администрация. — Прим. ред.) сообщает о работе ПВО", — говорится в материале.Ночью на всей территории Украины несколько раз объявляли воздушную тревогу.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250328/rossiya-2008057996.html

киев

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, украина