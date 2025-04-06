Депутат рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата
Депутат Никитин: срочная пенсионная выплата положена людям со стажем в 15 лет
Пенсионное удостоверение. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На срочную пенсионную выплату в России могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, сформировавшие пенсионные накопления и имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин.
"Срочная пенсионная выплата — это важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей в сложных жизненных ситуациях. На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", — сказал Никитин.
Он отметил, что такая выплата может быть доступна для тех, у кого "сформированы пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов, средств государственного софинансирования, взносов работодателя или материнского капитала". По словам Никитина, размер срочной пенсионной выплаты рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений и выбранного срока выплаты.
"Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через многофункциональные центры, по почте или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг", — добавил парламентарий.
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