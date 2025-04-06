https://ria.ru/20250406/vyplata-2009592870.html

Депутат рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата

Депутат рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата - РИА Новости, 06.04.2025

Депутат рассказал, кому положена срочная пенсионная выплата

На срочную пенсионную выплату в России могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, сформировавшие пенсионные накопления и имеющие минимальный... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:48:00+03:00

2025-04-06T02:48:00+03:00

2025-04-06T05:47:00+03:00

общество

россия

московская областная дума

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. На срочную пенсионную выплату в России могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет, сформировавшие пенсионные накопления и имеющие минимальный страховой стаж в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов, рассказал РИА Новости депутат Мособлдумы Анатолий Никитин. "Срочная пенсионная выплата — это важный инструмент финансовой поддержки для граждан, позволяющий получать пенсионные накопления в виде ежемесячных выплат на срок не менее 10 лет или 120 месяцев. Эта возможность особенно актуальна для людей в сложных жизненных ситуациях. На срочную пенсионную выплату могут рассчитывать мужчины от 60 лет и женщины от 55 лет при наличии минимального страхового стажа в 15 лет и не менее 30 индивидуальных пенсионных коэффициентов", — сказал Никитин. Он отметил, что такая выплата может быть доступна для тех, у кого "сформированы пенсионные накопления за счет дополнительных страховых взносов, средств государственного софинансирования, взносов работодателя или материнского капитала". По словам Никитина, размер срочной пенсионной выплаты рассчитывается исходя из суммы пенсионных накоплений и выбранного срока выплаты."Чтобы оформить выплату, нужно обратиться в Социальный фонд России или негосударственный пенсионный фонд. Заявление можно подать через многофункциональные центры, по почте или в электронной форме через личный кабинет на Едином портале государственных и муниципальных услуг", — добавил парламентарий.

https://ria.ru/20250402/pensiya-2008791733.html

https://ria.ru/20250402/pensii-2008780878.html

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общество, россия, московская областная дума