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Вучич вручит мандат на формирование правительства профессору медицины - РИА Новости, 06.04.2025
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22:13 06.04.2025 (обновлено: 22:14 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/vuchichi-2009703359.html
Вучич вручит мандат на формирование правительства профессору медицины
Вучич вручит мандат на формирование правительства профессору медицины - РИА Новости, 06.04.2025
Вучич вручит мандат на формирование правительства профессору медицины
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:13:00+03:00
2025-04-06T22:14:00+03:00
в мире
сербия
белград (город)
александр вучич
милош вучевич
ивица дачич
союз правых сил
сербская прогрессивная партия (спп)
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БЕЛГРАД, 6 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту. Премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в четверг заявил, что предложит президенту кандидата на пост премьера от партии в течение двух суток, а президент обнародует имя носителя мандата на формирование кабмина "на выходных". "Предлагаю Народной Скупщине республики Сербия профессора, доктора Джуро Мацуту как кандидата в председатели правительства республики Сербия", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в воскресенье и подписал документ. Он отметил, что доктор Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми на этом посту, и способен исполнять обязанности премьера. "Новый премьер продолжит осуществлять программы, направленные на повышение качества жизни всех граждан, проекты в области здравоохранения, образования, науки и техники, развития инфраструктуры и экономики, экологии, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других сфер, значимых для будущего Сербии и ее прогресса на европейском пути при сохранении и дальнейшем развитии традиционных хороших отношений и сотрудничества с дружескими странами в мире", - указал Вучич и добавил, что на премьера ляжет также обязанность по подготовке международной выставки EXPO 2027 под Белградом, которая во многом определит иностранные инвестиции в страну. Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде и всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, должен, по словам сербского лидера, до Страстной пятницы - 18 апреля - предложить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине. Президент Сербии в минувший четверг провел встречу с крупнейшим коалиционным партнером - лидером Социалистической партии Сербии (СПС) вице-премьера и главы МВД Ивицы Дачича, который заверил его в продолжении поддержки СПС правящей коалиции и сотрудничества с СПП. Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
https://ria.ru/20250401/ursula-2008445217.html
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в мире, сербия, белград (город), александр вучич, милош вучевич, ивица дачич, союз правых сил, сербская прогрессивная партия (спп)
В мире, Сербия, Белград (город), Александр Вучич, Милош Вучевич, Ивица Дачич, Союз Правых Сил, Сербская прогрессивная партия (СПП)
Вучич вручит мандат на формирование правительства профессору медицины

Вучич вручит мандат на формирование нового правительства Сербии Джуро Мацуту

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил, что вручит мандат на формирование нового правительства Сербии профессору медицины, эндокринологу Джуро Мацуту.
Премьер с техническим мандатом и глава правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) Милош Вучевич в четверг заявил, что предложит президенту кандидата на пост премьера от партии в течение двух суток, а президент обнародует имя носителя мандата на формирование кабмина "на выходных".
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"Предлагаю Народной Скупщине республики Сербия профессора, доктора Джуро Мацуту как кандидата в председатели правительства республики Сербия", - заявил Вучич в обращении к гражданам вечером в воскресенье и подписал документ.
Он отметил, что доктор Мацут обладает профессиональными и личными качествами, необходимыми на этом посту, и способен исполнять обязанности премьера.
"Новый премьер продолжит осуществлять программы, направленные на повышение качества жизни всех граждан, проекты в области здравоохранения, образования, науки и техники, развития инфраструктуры и экономики, экологии, энергетики, сельского хозяйства, туризма и других сфер, значимых для будущего Сербии и ее прогресса на европейском пути при сохранении и дальнейшем развитии традиционных хороших отношений и сотрудничества с дружескими странами в мире", - указал Вучич и добавил, что на премьера ляжет также обязанность по подготовке международной выставки EXPO 2027 под Белградом, которая во многом определит иностранные инвестиции в страну.
Будущий глава правительства, рожденный в 1963 году в Белграде и всю жизнь занимавшийся медициной и преподаванием, должен, по словам сербского лидера, до Страстной пятницы - 18 апреля - предложить состав и программу нового кабмина и получить поддержку большинства депутатов в Скупщине.
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Скупщина Сербии в середине марта констатировала отставку премьера Милоша Вучевича, заявление о которой он подал еще 28 января на фоне массовых протестов из-за обрушения бетонного козырька на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября, число жертв которого в марте достигло 16 человек. Новый состав правительства должен быть избран в парламенте до 18 апреля, иначе внеочередные парламентские выборы будут назначены в июне.
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