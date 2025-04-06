Вучич готов провести в Белграде встречу "друзей Сербии"
Вучич заявил о готовности провести в Белграде встречу Путина, Трампа, Зеленского
Президент республики Сербии Александр Вучич . Архивное фото
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БЕЛГРАД, 6 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести в Белграде встречу президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, которых он назвал друзьями Сербии, отметив при этом, что не питает слишком больших надежд.
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"Я сказал, что мы готовы это организовать, но не выражал слишком большой надежды на то, что это реально. Мы всегда готовы, это наши друзья и думаю, было бы хорошо, чтобы здесь оказались и Зеленский, и Путин и Трамп. Все трое - наши друзья. Две из этих (трех - ред.) стран, которые ведут междоусобный конфликт, не признали независимость Косово. Поэтому у нас нет ни одной причины быть против кого-то из них. Думаю, что мы - идеальное место для этого, но есть некоторые ограничения, касающиеся нашего окружения", - ответил Вучич в воскресенье журналистам на вопрос, готова ли Сербия стать местом переговоров представителей США, РФ и Украины.
Как напомнил президент Сербии, он ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая", и что для разговора с Трампом у него бесчисленное количество тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии.
Вучич также рассказал, что в предстоящие два-три дня встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию".
Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.