https://ria.ru/20250406/vuchich-2009705336.html

Вучич готов провести в Белграде встречу "друзей Сербии"

Вучич готов провести в Белграде встречу "друзей Сербии" - РИА Новости, 06.04.2025

Вучич готов провести в Белграде встречу "друзей Сербии"

Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести в Белграде встречу президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:31:00+03:00

2025-04-06T22:31:00+03:00

2025-04-06T22:49:00+03:00

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БЕЛГРАД, 6 апр - РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич заявил о готовности провести в Белграде встречу президента США Дональда Трампа, российского лидера Владимира Путина и Владимира Зеленского, которых он назвал друзьями Сербии, отметив при этом, что не питает слишком больших надежд."Я сказал, что мы готовы это организовать, но не выражал слишком большой надежды на то, что это реально. Мы всегда готовы, это наши друзья и думаю, было бы хорошо, чтобы здесь оказались и Зеленский, и Путин и Трамп. Все трое - наши друзья. Две из этих (трех - ред.) стран, которые ведут междоусобный конфликт, не признали независимость Косово. Поэтому у нас нет ни одной причины быть против кого-то из них. Думаю, что мы - идеальное место для этого, но есть некоторые ограничения, касающиеся нашего окружения", - ответил Вучич в воскресенье журналистам на вопрос, готова ли Сербия стать местом переговоров представителей США, РФ и Украины.Как напомнил президент Сербии, он ожидает, что будет среди первых 20 мировых лидеров принят в Вашингтоне "в ближайшие 30 дней, в начале мая", и что для разговора с Трампом у него бесчисленное количество тем, прежде всего, торговые пошлины в размере 37% для Сербии.Вучич также рассказал, что в предстоящие два-три дня встретится с президентом Франции Эммануэлем Макроном в Елисейском дворце, "чтобы еще немного позлить тех, кто ненавидит Сербию".Трамп в среду подписал указ о введении пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.

https://ria.ru/20250406/vuchichi-2009703359.html

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Наталья Макарова

в мире, белград (город), сербия, александр вучич, владимир путин, дональд трамп, владимир зеленский, сша