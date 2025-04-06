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В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
22:55 06.04.2025 (обновлено: 23:07 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/vsu-2009708066.html
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ
Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T22:55:00+03:00
2025-04-06T23:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
изюм (город)
харьковская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
украина
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты в Изюм. &lt;...&gt; И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава", — заявил собеседник агентства. Изюм — третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, его население составляло почти 45 тысяч человек.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250406/dezertiry-2009696871.html
https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009076773.html
изюм (город)
харьковская область
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изюм (город), харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Изюм (город), Харьковская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Украина
В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

ВС РФ поразили элитное подразделение ВСУ вместе с техникой в Харьковской области

© РИА Новости / Константин МихальчевскийРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Российский военнослужащий. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«
"Прилеты в Изюм. <...> И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава", — заявил собеседник агентства.
Александр Дубинский - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
Депутат Рады назвал число дезертиров из ВСУ
Вчера, 21:27
Изюм — третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, его население составляло почти 45 тысяч человек.
В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.
При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.04.2025
Вчера, 16:20
 
Специальная военная операция на УкраинеИзюм (город)Харьковская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияУкраина
 
 
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