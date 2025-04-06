https://ria.ru/20250406/vsu-2009708066.html

В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025

В Харьковской области поразили элитное подразделение ВСУ

Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:55:00+03:00

2025-04-06T22:55:00+03:00

2025-04-06T23:07:00+03:00

специальная военная операция на украине

изюм (город)

харьковская область

сергей лебедев

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Элитное подразделение ВСУ вместе с десятью единицами техники поразили ударом в городе Изюм Харьковской области, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Прилеты в Изюм. <...> И опять по свежей группе каких-то элитных укропов. Штук десять техники и штук 50 личного состава", — заявил собеседник агентства. Изюм — третий по величине город Харьковской области. По данным на 2022 год, его население составляло почти 45 тысяч человек.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250406/dezertiry-2009696871.html

https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009076773.html

изюм (город)

харьковская область

россия

украина

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изюм (город), харьковская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, украина