https://ria.ru/20250406/vsu-2009670561.html

ВСУ стали чаще применять самодельные мины, рассказал офицер

ВСУ стали чаще применять самодельные мины, рассказал офицер - РИА Новости, 06.04.2025

ВСУ стали чаще применять самодельные мины, рассказал офицер

Вооруженные силы Украины стали применять больше самодельных взрывных устройств, вероятно, из-за недостатка новых мин заводского производства, сообщил РИА... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T18:24:00+03:00

2025-04-06T18:24:00+03:00

2025-04-06T18:24:00+03:00

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины стали применять больше самодельных взрывных устройств, вероятно, из-за недостатка новых мин заводского производства, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам". "Видели очень много СВУ самодельных, то бишь цинков (ящиков от патронов - ред.). Цинки, пластид, эластит, С4 их тоже видели. Встречали очень много. Видно - прям цинк. Это вот у них уже насколько нехватка, наверное", - рассказал "Харам". По словам офицера, ранее противник массово использовал мины советского производства - такие, как МОН-200, МОН-90 и другие. "Соответственно, цинк - это уже больше "МОНки 50-ой" будет, соответственно. И заряда там очень много! И осколочные элементы, они (боевики ВСУ - ред.) засыпают, утрамбовывают, все у них силиконом залито", - добавил офицер. Также он отметил, что образец СВУ "Цинк" на месте установки под Андреевкой (ДНР) изучили специалисты бригады и уничтожили методом подрыва. Взрыв, по его словам, был "замечательный". Министерство обороны России 6 марта 2025 года заявило, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.

https://ria.ru/20250401/spetsoperatsiya-2008552581.html

https://ria.ru/20250111/ukraina-1993218175.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина