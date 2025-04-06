ВСУ стали чаще применять самодельные мины, рассказал офицер
Украинские военные стали применять больше самодельных мин из-за нехватки новых
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие . Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Вооруженные силы Украины стали применять больше самодельных взрывных устройств, вероятно, из-за недостатка новых мин заводского производства, сообщил РИА Новости офицер 114-й бригады 51-й армии ВС России с позывным "Харам".
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"Видели очень много СВУ самодельных, то бишь цинков (ящиков от патронов - ред.). Цинки, пластид, эластит, С4 их тоже видели. Встречали очень много. Видно - прям цинк. Это вот у них уже насколько нехватка, наверное", - рассказал "Харам".
По словам офицера, ранее противник массово использовал мины советского производства - такие, как МОН-200, МОН-90 и другие.
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"Соответственно, цинк - это уже больше "МОНки 50-ой" будет, соответственно. И заряда там очень много! И осколочные элементы, они (боевики ВСУ - ред.) засыпают, утрамбовывают, все у них силиконом залито", - добавил офицер.
Также он отметил, что образец СВУ "Цинк" на месте установки под Андреевкой (ДНР) изучили специалисты бригады и уничтожили методом подрыва. Взрыв, по его словам, был "замечательный".
Министерство обороны России 6 марта 2025 года заявило, что подразделения группировки войск "Центр" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Андреевка в Донецкой Народной Республике.
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