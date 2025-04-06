https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html

ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область

ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область - РИА Новости, 06.04.2025

ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область

ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, сообщил РИА... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:53:00+03:00

2025-04-06T17:53:00+03:00

2025-04-06T18:38:00+03:00

специальная военная операция на украине

курская область

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вооруженные силы украины

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КУРСКАЯ ОБЛ., 6 апр — РИА Новости. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, сообщил РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север". "После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (российские войска. — Прим. ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", — рассказал источник.По его словам, эти украинские подразделения перебросили с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. Использование большого количества дронов говорит о том, что командование ВСУ не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.

https://ria.ru/20250406/vsu-2009638936.html

https://ria.ru/20250331/guevo-2008312608.html

курская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин