https://ria.ru/20250406/vsu-2009667833.html
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область - РИА Новости, 06.04.2025
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, сообщил РИА... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:53:00+03:00
2025-04-06T17:53:00+03:00
2025-04-06T18:38:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
сумская область
вооруженные силы украины
валерий герасимов
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007696284_0:0:6023:3388_1920x0_80_0_0_7e3a611437a925fcbc9ae9a4ef9dec97.jpg
КУРСКАЯ ОБЛ., 6 апр — РИА Новости. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, сообщил РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север". "После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (российские войска. — Прим. ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", — рассказал источник.По его словам, эти украинские подразделения перебросили с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. Использование большого количества дронов говорит о том, что командование ВСУ не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области. В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.
https://ria.ru/20250406/vsu-2009638936.html
https://ria.ru/20250331/guevo-2008312608.html
курская область
россия
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1b/2007695727_353:0:2739:1789_1920x0_80_0_0_910b58f884f813ebfae7e2033318f2fb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, сумская область, вооруженные силы украины, валерий герасимов, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Валерий Герасимов, Владимир Путин
ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Курскую область
ВСУ перебросили элитные подразделения БПЛА в Курскую область, удерживая Гуево
КУРСКАЯ ОБЛ., 6 апр — РИА Новости. ВСУ перебросили элитные подразделения беспилотников в Сумскую область, чтобы попытаться удержать село Гуево в Курской области, за которое идут бои, сообщил РИА Новости источник в 30-м мотострелковом полку 72-й дивизии группировки войск "Север".
"После того как наши бойцы освободили большую часть населенного пункта Гуево, враг перебросил элитные подразделения БПЛА в этот населенный пункт. "Птичек" стало больше в несколько раз. Они пытаются отрезать (российские войска. — Прим. ред.), оставить штурмовиков без снабжения. Бьют по всем, кто оказывается на открытом месте. Атакуют как военных, так и гражданских, которые остались в селе", — рассказал источник.
По его словам, эти украинские подразделения перебросили с белгородского участка фронта, где они атакуют уже две недели. Использование большого количества дронов говорит о том, что командование ВСУ
не желает оставлять боевые позиции в районе Гуево и пытается любой ценой сохранить контроль над частью территории Курской области
.
В начале марта российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области. По подсчетам РИА Новости на основе последних данных Минобороны, военные освободили более 30 населенных пунктов, в том числе Суджу.
Как доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов
президенту Владимиру Путину, группировка противника изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область
.
Глава государства отметил, что если некоторое время назад ВСУ выходили из Курской области большими группами, то сейчас это уже невозможно. Он также предложил подумать о создании зоны безопасности вдоль госграницы.