https://ria.ru/20250406/vsu-2009638936.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в Курской области

Украинские войска потеряли на курском направлении более 170 военных, уничтожены три пункта управления БПЛА противника, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:50:00+03:00

2025-04-06T13:50:00+03:00

2025-04-06T13:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска потеряли на курском направлении более 170 военных, уничтожены три пункта управления БПЛА противника, сообщили в Минобороны РФ."За сутки потери ВСУ составили более 170 военнослужащих, уничтожены две боевые бронированные машины, 12 автомобилей, а также три пункта управления БПЛА и склад боеприпасов", - говорится в сообщении.Отмечается, что всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 72 320 военнослужащих, 404 танка, 331 боевую машину пехоты, 296 бронетранспортеров, 2254 боевые бронированные машины, 2630 автомобилей, 595 артиллерийских орудий, 53 пусковые установки реактивных систем залпового огня, в том числе 13 HIMARS и семь MLRS производства США, 26 пусковых установок зенитных ракетных комплексов, зенитную самоходную установку, десять транспортно-заряжающих машин, 123 станции РЭБ, 18 РЛС контрбатарейной борьбы, десять РЛС ПВО, 56 единиц инженерной и другой техники, из них 23 инженерные машины разграждения, одну установку разминирования УР-77, пять мостоукладчиков, инженерную разведывательную машину, а также 15 бронированных ремонтно-эвакуационных машин и командно-штабную машину.

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россия, сша, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, вооруженные силы рф