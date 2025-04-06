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В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:47 06.04.2025 (обновлено: 13:48 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/vsu-2009638438.html
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ
Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:47:00+03:00
2025-04-06T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
россия
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Золотоноша - (нанесен удар - ред.) по пункту временной дислокации. Звенигородка – (нанесен удар - ред.) по танкистам - человек 20. По ремонтным цехам завода "Уманьферммаш". По складам базы на выезде из города", - заявил Лебедев. По словам координатора подполья, в районах ударов были замечены более 10 машин скорой помощи.
https://ria.ru/20250406/aerodrom-2009636770.html
черкасская область
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черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ

ВС России нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ в Черкасской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Золотоноша - (нанесен удар - ред.) по пункту временной дислокации. Звенигородка – (нанесен удар - ред.) по танкистам - человек 20. По ремонтным цехам завода "Уманьферммаш". По складам базы на выезде из города", - заявил Лебедев.
По словам координатора подполья, в районах ударов были замечены более 10 машин скорой помощи.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
ВС России поразили украинский военный аэродром
13:38
 
Специальная военная операция на УкраинеЧеркасская областьСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныУкраинаВооруженные силы РФРоссия
 
 
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