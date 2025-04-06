https://ria.ru/20250406/vsu-2009638438.html

В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ

В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025

В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ

Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:47:00+03:00

2025-04-06T13:47:00+03:00

2025-04-06T13:48:00+03:00

специальная военная операция на украине

черкасская область

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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Золотоноша - (нанесен удар - ред.) по пункту временной дислокации. Звенигородка – (нанесен удар - ред.) по танкистам - человек 20. По ремонтным цехам завода "Уманьферммаш". По складам базы на выезде из города", - заявил Лебедев. По словам координатора подполья, в районах ударов были замечены более 10 машин скорой помощи.

https://ria.ru/20250406/aerodrom-2009636770.html

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черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия