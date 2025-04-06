https://ria.ru/20250406/vsu-2009638438.html
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ
Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:47:00+03:00
2025-04-06T13:47:00+03:00
2025-04-06T13:48:00+03:00
специальная военная операция на украине
черкасская область
сергей лебедев
вооруженные силы украины
украина
вооруженные силы рф
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e2629e34aa72ff9d504cbb93aec8eda2.jpg
ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Черкасской области по пункту размещения ВСУ, где находились до 20 украинских танкистов, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Золотоноша - (нанесен удар - ред.) по пункту временной дислокации. Звенигородка – (нанесен удар - ред.) по танкистам - человек 20. По ремонтным цехам завода "Уманьферммаш". По складам базы на выезде из города", - заявил Лебедев. По словам координатора подполья, в районах ударов были замечены более 10 машин скорой помощи.
https://ria.ru/20250406/aerodrom-2009636770.html
черкасская область
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/14/2006137735_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3000fe0ff493645102e9219ea24ff854.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
черкасская область, сергей лебедев, вооруженные силы украины, украина, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Черкасская область, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Украина, Вооруженные силы РФ, Россия
В Черкасской области нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ
ВС России нанесли удары по пункту дислокации танкистов ВСУ в Черкасской области