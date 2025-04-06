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Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
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13:16 06.04.2025 (обновлено: 14:00 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/vsu-2009633761.html
Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ
Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ
Российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и оборонным предприятиям, заявило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:16:00+03:00
2025-04-06T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и оборонным предприятиям, заявило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию ВПК.Кроме того, целями были склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления дронами, скопления живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 142 районах.Силы ПВО за сутки сбили управляемую американскую авиабомбу JDAM и 100 беспилотников самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html
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россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ

ВС России ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ и предприятиям ОПК

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкПуск крылатой ракеты "Калибр"
Пуск крылатой ракеты Калибр - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Пуск крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и оборонным предприятиям, заявило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", — говорится в сводке.
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Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию ВПК.
Кроме того, целями были склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления дронами, скопления живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 142 районах.
Силы ПВО за сутки сбили управляемую американскую авиабомбу JDAM и 100 беспилотников самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
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