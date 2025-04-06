Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ
ВС России ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ и предприятиям ОПК
Пуск крылатой ракеты "Калибр". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и оборонным предприятиям, заявило Минобороны.
"Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", — говорится в сводке.
Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.
В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию ВПК.
Кроме того, целями были склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления дронами, скопления живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 142 районах.
Силы ПВО за сутки сбили управляемую американскую авиабомбу JDAM и 100 беспилотников самолетного типа.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18