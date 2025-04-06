https://ria.ru/20250406/vsu-2009633761.html

Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ

Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025

Российские войска ударили по центральной артиллерийской базе ВСУ

Российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и оборонным предприятиям, заявило Минобороны. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:16:00+03:00

2025-04-06T13:16:00+03:00

2025-04-06T14:00:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Российские военные нанесли групповой удар по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ и оборонным предприятиям, заявило Минобороны."Сегодня ночью Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по центральной артиллерийской базе вооружения ВСУ, а также предприятиям оборонно-промышленного комплекса, задействованным в производстве БПЛА", — говорится в сводке.Цель удара достигнута, все объекты поражены, добавили в военном ведомстве.В то же время оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли поражение инфраструктуре военного аэродрома, месту ремонта и обслуживания западной техники, предприятию ВПК.Кроме того, целями были склады боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, пункты управления дронами, скопления живой силы и техники ВСУ, а также иностранных наемников в 142 районах.Силы ПВО за сутки сбили управляемую американскую авиабомбу JDAM и 100 беспилотников самолетного типа.В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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