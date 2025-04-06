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В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 06.04.2025
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10:56 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/vsu-2009617108.html
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три человека
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три человека - РИА Новости, 06.04.2025
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три человека
Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 115 боеприпасов, в Борисовском районе пострадали двое... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:56:00+03:00
2025-04-06T10:56:00+03:00
белгородская область
белгород
украина
вячеслав гладков
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 115 боеприпасов, в Борисовском районе пострадали двое мужчин и 15-летний подросток, все находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 135 боеприпасов и зафиксированы атаки 58 беспилотников, из них 33 дрона были сбиты. Кроме того, как подчеркнул глава области, над Ракитянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. За отчетный период различные разрушения выявлены в 15 частных домовладениях, объекте водоснабжения и 5 транспортных средствах. "В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка и Богун-Городок атакованы 4 беспилотниками. В селе Берёзовка в результате удара дрона по автомобилю пострадали три мирных жителя. Среди них 15-летний подросток, который был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. После проведённой операции его перевели в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин, получивших ранения, также находятся в больницах города Белгорода в тяжёлом состоянии… В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка выпущено 115 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале. Он добавил, что город Белгород атакован одним беспилотником. В Белгородском районе два дрона атаковали посёлок Малиновка и село Красный Октябрь. В Валуйском округе пять населенных пунктов подверглись атакам 5 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый атакованы 3 беспилотниками. Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа. "В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Безлюдовка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Балки атакованы 21 беспилотником", - заявил губернатор. На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
https://ria.ru/20250318/belgorod-2005608072.html
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белгородская область, белгород, украина, вячеслав гладков, происшествия
Белгородская область, Белгород, Украина, Вячеслав Гладков, Происшествия
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали три человека

В Белгородской области три человека находятся в тяжелом состоянии после атак ВСУ

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСотрудник скорой помощи
Сотрудник скорой помощи - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки выпустили по территории Краснояружского района Белгородской области 115 боеприпасов, в Борисовском районе пострадали двое мужчин и 15-летний подросток, все находятся в тяжелом состоянии, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
По информации губернатора, за минувшие сутки 32 населенных пункта в 10 муниципалитетах региона попали под удар со стороны Украины. Было выпущено 135 боеприпасов и зафиксированы атаки 58 беспилотников, из них 33 дрона были сбиты. Кроме того, как подчеркнул глава области, над Ракитянским районом системой ПВО отражена воздушная атака. За отчетный период различные разрушения выявлены в 15 частных домовладениях, объекте водоснабжения и 5 транспортных средствах.
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"В Борисовском районе сёла Байцуры, Берёзовка и Богун-Городок атакованы 4 беспилотниками. В селе Берёзовка в результате удара дрона по автомобилю пострадали три мирных жителя. Среди них 15-летний подросток, который был госпитализирован в детскую областную клиническую больницу. После проведённой операции его перевели в отделение реанимации в тяжёлом состоянии. Двое мужчин, получивших ранения, также находятся в больницах города Белгорода в тяжёлом состоянии… В Краснояружском районе по посёлкам Задорожный и Прилесье, сёлам Вязовое, Графовка, Демидовка, Илек-Пеньковка, Колотиловка и Поповка выпущено 115 боеприпасов в ходе 12 обстрелов и нанесены удары 15 беспилотников", - написал Гладков в своем Telegram-канале.
Он добавил, что город Белгород атакован одним беспилотником. В Белгородском районе два дрона атаковали посёлок Малиновка и село Красный Октябрь. В Валуйском округе пять населенных пунктов подверглись атакам 5 беспилотников. В Волоконовском районе село Тишанка и хутор Старый атакованы 3 беспилотниками. Над Чернянским районом системой ПВО сбит беспилотник самолётного типа.
"В Грайворонском муниципальном округе по сёлам Безымено, Дроновка, Козинка, Мокрая Орловка и Пороз выпущено 20 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и совершены атаки 6 беспилотников… В Шебекинском муниципальном округе город Шебекино, сёла Безлюдовка, Вознесеновка, Новая Таволжанка, Ржевка и хутор Балки атакованы 21 беспилотником", - заявил губернатор.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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