https://ria.ru/20250406/vsu-2009616968.html
Омбудсмен рассказала об ударе ВСУ по машине детьми в Харьковской области
Омбудсмен рассказала об ударе ВСУ по машине детьми в Харьковской области - РИА Новости, 06.04.2025
Омбудсмен рассказала об ударе ВСУ по машине детьми в Харьковской области
Украинские войска в населенном пункте Граково Харьковской области 5 января нанесли удар по гражданскому автомобилю, пострадали четверо детей, сообщила РИА... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T10:53:00+03:00
2025-04-06T10:53:00+03:00
2025-04-06T10:53:00+03:00
харьковская область
виктория колесник-лавинская
происшествия
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БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в населенном пункте Граково Харьковской области 5 января нанесли удар по гражданскому автомобилю, пострадали четверо детей, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская. "В населенном пункте Граково Харьковской области украинский ударный FPV-дрон типа "камикадзе" атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей. Особо тяжелые ранения получила Анна, ее 3-летняя дочь... и 13-летний ... (юноша - ред.). В результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, 2-летней ... (девочке - ред.), ампутировали руку", - сказала собеседница агентства. По ее словам, центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного 5 января этого года. Обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями, в котором находятся дети, является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, Конвенции о правах ребенка, подчеркнула омбудсмен.
https://ria.ru/20250406/dzerzhinsk-2009595436.html
харьковская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, виктория колесник-лавинская, происшествия
Харьковская область, Виктория Колесник-Лавинская, Происшествия
Омбудсмен рассказала об ударе ВСУ по машине детьми в Харьковской области
Омбудсмен Колесник-Лавинская: ВСУ под Харьковом атаковали авто с четырьмя детьми
БЕЛГОРОД, 6 апр - РИА Новости. Украинские войска в населенном пункте Граково Харьковской области 5 января нанесли удар по гражданскому автомобилю, пострадали четверо детей, сообщила РИА Новости уполномоченный представитель по правам человека и ребенка в Харьковской области Виктория Колесник-Лавинская.
«
"В населенном пункте Граково Харьковской области
украинский ударный FPV-дрон типа "камикадзе" атаковал движущийся легковой гражданский автомобиль. В результате атаки БПЛА пострадали шесть гражданских лиц, среди которых четверо детей. Особо тяжелые ранения получила Анна, ее 3-летняя дочь... и 13-летний ... (юноша - ред.). В результате множественных тяжелых ранений самой маленькой пострадавшей, 2-летней ... (девочке - ред.), ампутировали руку", - сказала собеседница агентства.
По ее словам, центр фиксации военных преступлений УВД ВГА Харьковской области возбудил уголовное дело по факту теракта, совершенного 5 января этого года.
Обстрел гражданского автомобиля с мирными жителями, в котором находятся дети, является очевидным нарушением международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций, Конвенции о правах ребенка, подчеркнула омбудсмен.