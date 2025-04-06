https://ria.ru/20250406/vrachi-2009671853.html

В Мьянме работает мобильная бригада врачей клиники доктора Рошаля

В Мьянме работает мобильная бригада врачей клиники доктора Рошаля - РИА Новости, 06.04.2025

В Мьянме работает мобильная бригада врачей клиники доктора Рошаля

Мобильная бригада из шести специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (клиники доктора Рошаля) работает в Мьянме, где произошло разрушительное РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T18:32:00+03:00

2025-04-06T18:32:00+03:00

2025-04-06T19:49:00+03:00

в мире

мьянма

москва

нейпьидо

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мобильная бригада из шести специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (клиники доктора Рошаля) работает в Мьянме, где произошло разрушительное землетрясение, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы. "Мобильная бригада клиники доктора Рошаля работает в Мьянме. Команда высококвалифицированных специалистов направлена для борьбы с осложнениями после различных травм, полученных в результате разрушительного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта. Первые дни после катастрофы являются критически важными для спасения жизни, но именно на четвертые-шестые сутки после чрезвычайной ситуации, как правило, развиваются тяжелые осложнения", - говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что в день приезда врачи клиники приступили к работе в госпиталях столицы Мьянмы - города Нейпьидо. В мобильную бригаду входят шести специалистов: два детских хирурга, специализирующихся на лечении ран и раневой инфекции, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и два травматолога-ортопеда. "По прибытии в зону ЧС, с первых минут, специалистами нашей специализированной педиатрической бригады оказывается консультативная, хирургическая и травматологическая помощь. Был проведен осмотр всех пациентов детского возраста, находящихся в двух госпиталях города и в развернутом в спорткомплексе госпитале. Преобладает скелетная травма, в основном ног, закрытые и открытые переломы рук и ног, черепно-мозговая травма. В настоящий момент осмотренные нами дети нуждаются в специализированном хирургическом лечении", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела ран и раневых инфекций клиники Рубена Налбандяна. По его словам, на сегодняшний день команда, в связи со сложившейся медико-тактической обстановкой в зоне ЧС, разделилась. Часть группы сейчас находится в операционной в госпитале. Детям с осложненными ранами планируется проведение комплексного этапного лечения. Есть пациенты, которым потребуется операция. Другая часть группы выдвинулась в эпицентр землетрясения в Мандалай. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В воскресенье Центральное телевидение Китая отметило, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012.

https://ria.ru/20250330/myanma-2008206774.html

https://ria.ru/20250404/myanma-2009366605.html

мьянма

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, москва, нейпьидо, землетрясение в мьянме и таиланде