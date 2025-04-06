В Мьянме работает мобильная бригада врачей клиники доктора Рошаля
Московские врачи из клиники Рошаля работают в Мьянме в зоне землетрясения
© Фото : Московская медицина/TelegramМобильная бригада специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии работает в Мьянме
Мобильная бригада специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии работает в Мьянме
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Мобильная бригада из шести специалистов НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии (клиники доктора Рошаля) работает в Мьянме, где произошло разрушительное землетрясение, сообщается в Telegram-канале департамента здравоохранения Москвы.
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"Мобильная бригада клиники доктора Рошаля работает в Мьянме. Команда высококвалифицированных специалистов направлена для борьбы с осложнениями после различных травм, полученных в результате разрушительного землетрясения в Мьянме, которое произошло 28 марта. Первые дни после катастрофы являются критически важными для спасения жизни, но именно на четвертые-шестые сутки после чрезвычайной ситуации, как правило, развиваются тяжелые осложнения", - говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что в день приезда врачи клиники приступили к работе в госпиталях столицы Мьянмы - города Нейпьидо. В мобильную бригаду входят шести специалистов: два детских хирурга, специализирующихся на лечении ран и раневой инфекции, анестезиолог-реаниматолог, нейрохирург и два травматолога-ортопеда.
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"По прибытии в зону ЧС, с первых минут, специалистами нашей специализированной педиатрической бригады оказывается консультативная, хирургическая и травматологическая помощь. Был проведен осмотр всех пациентов детского возраста, находящихся в двух госпиталях города и в развернутом в спорткомплексе госпитале. Преобладает скелетная травма, в основном ног, закрытые и открытые переломы рук и ног, черепно-мозговая травма. В настоящий момент осмотренные нами дети нуждаются в специализированном хирургическом лечении", - приводятся в сообщении слова руководителя отдела ран и раневых инфекций клиники Рубена Налбандяна.
По его словам, на сегодняшний день команда, в связи со сложившейся медико-тактической обстановкой в зоне ЧС, разделилась. Часть группы сейчас находится в операционной в госпитале. Детям с осложненными ранами планируется проведение комплексного этапного лечения. Есть пациенты, которым потребуется операция. Другая часть группы выдвинулась в эпицентр землетрясения в Мандалай.