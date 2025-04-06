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Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы
Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы - РИА Новости, 06.04.2025
Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы
Дорада в рационе способствует профилактике заболеваний щитовидной железы, а в ее составе можно найти йод, фолиевую кислоту, магний, кальций и другие макро- и... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:11:00+03:00
2025-04-06T03:11:00+03:00
2025-04-06T05:56:00+03:00
общество
московская область (подмосковье)
людмила сухорукова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дорада в рационе способствует профилактике заболеваний щитовидной железы, а в ее составе можно найти йод, фолиевую кислоту, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Дораду желательно включить в рацион питания для профилактики заболеваний щитовидной железы", — отметила Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, дорада является источником полезных и легкоусвояемых веществ. В ней есть йод, кальциферол, каротиноиды, фолиевая кислота, рибофлавин и другие витамины группы В, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы.Альтернативой дораде может стать не менее полезный и вкусный сибас или более бюджетный черноморский луфарь – он сочный и также богатый микроэлементами, добавила Сухорукова.
https://ria.ru/20250405/voda-2009467805.html
московская область (подмосковье)
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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова
Общество, Московская область (Подмосковье), Людмила Сухорукова
Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы
Врач Сухорукова: дорада способствует профилактике заболеваний щитовидной железы
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дорада в рационе способствует профилактике заболеваний щитовидной железы, а в ее составе можно найти йод, фолиевую кислоту, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова.
«
"Дораду желательно включить в рацион питания для профилактики заболеваний щитовидной железы", — отметила Сухорукова
.
По словам гастроэнтеролога, дорада является источником полезных и легкоусвояемых веществ. В ней есть йод, кальциферол, каротиноиды, фолиевая кислота, рибофлавин и другие витамины группы В, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы.
Альтернативой дораде может стать не менее полезный и вкусный сибас или более бюджетный черноморский луфарь – он сочный и также богатый микроэлементами, добавила Сухорукова.