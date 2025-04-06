https://ria.ru/20250406/vrach-2009593474.html

Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы

Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы - РИА Новости, 06.04.2025

Врач назвала продукт для профилактики заболеваний щитовидной железы

Дорада в рационе способствует профилактике заболеваний щитовидной железы, а в ее составе можно найти йод, фолиевую кислоту, магний, кальций и другие макро- и... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:11:00+03:00

2025-04-06T03:11:00+03:00

2025-04-06T05:56:00+03:00

общество

московская область (подмосковье)

людмила сухорукова

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Дорада в рационе способствует профилактике заболеваний щитовидной железы, а в ее составе можно найти йод, фолиевую кислоту, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы, рассказала РИА Новости врач-гастроэнтеролог Видновской клинической больницы минздрава Московской области Людмила Сухорукова."Дораду желательно включить в рацион питания для профилактики заболеваний щитовидной железы", — отметила Сухорукова. По словам гастроэнтеролога, дорада является источником полезных и легкоусвояемых веществ. В ней есть йод, кальциферол, каротиноиды, фолиевая кислота, рибофлавин и другие витамины группы В, магний, кальций и другие макро- и микроэлементы.Альтернативой дораде может стать не менее полезный и вкусный сибас или более бюджетный черноморский луфарь – он сочный и также богатый микроэлементами, добавила Сухорукова.

https://ria.ru/20250405/voda-2009467805.html

московская область (подмосковье)

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общество, московская область (подмосковье), людмила сухорукова