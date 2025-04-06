https://ria.ru/20250406/vladivostok-2009589821.html

Во Владивостоке потушили пожар в поликлинике

Во Владивостоке потушили пожар в поликлинике - РИА Новости, 06.04.2025

Во Владивостоке потушили пожар в поликлинике

Пожарные потушили возгорание в поликлинике во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале главное управление МЧС России по... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T01:08:00+03:00

2025-04-06T01:08:00+03:00

2025-04-06T11:53:00+03:00

происшествия

владивосток

россия

приморский край

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 апр - РИА Новости. Пожарные потушили возгорание в поликлинике во Владивостоке, погибших и пострадавших нет, сообщает в своём Telegram-канале главное управление МЧС России по Приморскому краю. По данным ведомства, в 03.00 (20.00 мск субботы) на улице Спортивная во Владивостоке произошло возгорание в здании поликлиники. Уже через четыре минуты на месте работали огнеборцы. "На момент прибытия пожарных горел кабинет на первом этаже. Пожар ликвидирован на 25 "квадратах". Погибших и пострадавших нет", - говорится в сообщении. Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории проводят проверку по факту пожара, обстоятельства происшествия устанавливаются, информирует ведомство.

https://ria.ru/20250405/pozhar-2009566644.html

владивосток

россия

приморский край

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происшествия, владивосток, россия, приморский край, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)