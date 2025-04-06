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Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США
Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США - РИА Новости, 06.04.2025
Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США
"Взаимные" пошлины, ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом, могут поставить под угрозу импорт Штатами вина на 6,6 миллиарда долларов в год,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T06:05:00+03:00
2025-04-06T06:05:00+03:00
2025-04-06T06:05:00+03:00
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дональд трамп
введение трампом пошлин на импорт
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. "Взаимные" пошлины, ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом, могут поставить под угрозу импорт Штатами вина на 6,6 миллиарда долларов в год, подсчитало РИА Новости по данным американской статслужбы. Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10%. При этом большинство стран столкнется с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя США, были рассчитаны исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной - чтобы вместо дефицита был баланс. Так, согласно данным за прошлый год, общие объемы импорта Штатами вина из 26 крупнейших производителей вина в мире составили более 6,6 миллиарда долларов. Больше всего вина среди этих стран США закупали у Франции - на 2,5 миллиарда и Италии - на 2,3 миллиарда долларов. В пятерку также вошли Новая Зеландия (518,4 миллиона долларов), Испания (391,4 миллиона) и Австралия (243,3 миллиона). А меньше всего - у Чехии (523,6 тысячи долларов), Кипра (417,9 тысячи), Словакии (296,6 тысячи), Люксембурга (235,7 тысячи) и Китая (91 тысяча). Пошлины, введенные против этих стран в денежном выражении, на основании прошлогодних данных по американскому импорту, могут составить более 1,2 миллиарда долларов в год. При этом больше пошлин придется на крупнейших поставщиков вина в США: Францию - 501,3 миллиона долларов в год, Италию - 450,6 миллиона, Испанию - 78,3 миллиона, Новую Зеландию - 51,8 миллиона и Австралию - 24,3 миллиона.
https://ria.ru/20250405/pivo-2009478026.html
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экономика, сша, франция, италия, дональд трамп, введение трампом пошлин на импорт
Экономика, США, Франция, Италия, Дональд Трамп, Введение Трампом пошлин на импорт
Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США
Пошлины Трампа могут поставить под угрозу импорт вина в США на $6,6 миллиарда