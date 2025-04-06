https://ria.ru/20250406/vetnam-2009662685.html
Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин
Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин - РИА Новости, 06.04.2025
Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам попросил США отсрочить "как минимум на 45 дней" введение против социалистической республики... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T16:48:00+03:00
2025-04-06T16:48:00+03:00
2025-04-06T16:59:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам попросил США отсрочить "как минимум на 45 дней" введение против социалистической республики 46-процентных пошлин на импортные товары, которые должны быть введены 9 апреля, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо. СМИ США в последнее время несколько раз сообщали о вероятности введения руководством в Вашингтоне повышенных импортных пошлин на вьетнамские товары в связи со значительным дисбалансом торгового оборота двух стран в пользу Вьетнама. В пятницу президент США Дональд Трамп заявил, что провел телефонный разговор с То Ламом и ждет встречи с ним в ближайшем будущем. В субботу телеканал CNN сообщил, что Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии и Израиля по поводу недавно введенных Соединенными Штатами пошлин на импортные товары. "Лидер Вьетнама запросил отсрочку введения Соединенными Штатами 46-процентной пошлины, которая должна быть введена 9 апреля, как минимум на 45 дней", - говорится в сообщении агентства. Агентство отметило, что в письме То Лам призвал Трампа назначить представителя для работы с заместителем премьера Вьетнама Хо Дык Фоком над решением вопросов, связанных с пошлинами. Согласно агентству, То Лам также выразил надежду лично встретиться с американским лидером в Вашингтоне в конце мая. Как пишет агентство Блумберг, в свою очередь, со ссылкой на письмо, Вьетнам предложил отменить все пошлины на импортируемые американские товары.В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга. Агентство Блумберг в среду передало, что Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией Трампа пошлин на вьетнамские товары. Агентство добавило со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, что вьетнамская делегация должна встретиться с представителями американской компании Boeing, а также американских банков. За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.
https://ria.ru/20250402/ssha-2008763245.html
https://ria.ru/20250406/tramp-2009608831.html
https://ria.ru/20250406/poshliny-2009659200.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
цены на нефть, вьетнам, сша, дональд трамп, то лам, введение трампом пошлин на импорт, пошлины, в мире, экономика
Цены на нефть, Вьетнам, США, Дональд Трамп, То Лам, Введение Трампом пошлин на импорт, Пошлины, В мире, Экономика
Вьетнам попросил США отсрочить введение пошлин
AFP: Вьетнам попросил США отсрочить на 45 дней введение пошлин на импорт
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости.
Генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Лам попросил США отсрочить "как минимум на 45 дней" введение против социалистической республики 46-процентных пошлин на импортные товары, которые должны быть введены 9 апреля, передает агентство Франс Пресс
со ссылкой на поступившее в его распоряжение письмо.
СМИ США
в последнее время несколько раз сообщали о вероятности введения руководством в Вашингтоне повышенных импортных пошлин на вьетнамские товары в связи со значительным дисбалансом торгового оборота двух стран в пользу Вьетнама
. В пятницу президент США Дональд Трамп
заявил, что провел телефонный разговор с То Ламом
и ждет встречи с ним в ближайшем будущем. В субботу телеканал CNN сообщил, что Трамп провел переговоры с представителями Вьетнама, Индии
и Израиля
по поводу недавно введенных Соединенными Штатами пошлин на импортные товары.
«
"Лидер Вьетнама запросил отсрочку введения Соединенными Штатами 46-процентной пошлины, которая должна быть введена 9 апреля, как минимум на 45 дней", - говорится в сообщении агентства.
Агентство отметило, что в письме То Лам призвал Трампа назначить представителя для работы с заместителем премьера Вьетнама Хо Дык Фоком над решением вопросов, связанных с пошлинами. Согласно агентству, То Лам также выразил надежду лично встретиться с американским лидером в Вашингтоне в конце мая.
Как пишет агентство Блумберг, в свою очередь, со ссылкой на письмо, Вьетнам предложил отменить все пошлины на импортируемые американские товары.
В среду Трамп объявил о введении "взаимных" пошлин на импорт из 185 стран. Он также выразил готовность к переговорам по торговым вопросам. Базовая минимальная ставка составит 10%, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. По мнению американского лидера, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Агентство Блумберг в среду передало, что Вьетнам направит в США высокопоставленную делегацию с участием Хо Дык Фока, стремясь снизить угрозу введения администрацией Трампа пошлин на вьетнамские товары. Агентство добавило со ссылкой на неназванный источник, знакомый с планами, что вьетнамская делегация должна встретиться с представителями американской компании Boeing, а также американских банков.
За два дня действия новых тарифов фондовый рынок США потерял 6,6 триллиона долларов, что стало самым значительным падением в истории.