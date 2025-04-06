https://ria.ru/20250406/varpe-2009611139.html

ВАРПЭ рассказала об импорте рыбы из недружественных стран

ВАРПЭ рассказала об импорте рыбы из недружественных стран - РИА Новости, 06.04.2025

ВАРПЭ рассказала об импорте рыбы из недружественных стран

Доля российского импорта мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов из недружественных стран в 2024 году составила 2,28% или менее 6,5 тысяч тонн,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T10:04:00+03:00

2025-04-06T10:04:00+03:00

2025-04-06T10:04:00+03:00

экономика

россия

южная корея

тайвань

герман зверев

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Доля российского импорта мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов из недружественных стран в 2024 году составила 2,28% или менее 6,5 тысяч тонн, рассказали РИА Новости во Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ), ссылаясь на статистику Trademap. "Доля недружественных стран в импорте мороженых, копченых и сушеных рыбы и морепродуктов в Россию по итогам 2024 года составила 2,28% или менее 6,5 тыс. тонн. Основной объем "недружественного" импорта приходится на Южную Корею. Также поставки идут из Тайваня и других государств", - рассказали в ВАРПЭ. Санкции и ограничения рыбного импорта из недружественных стран, введенные правительством РФ, положительно влияют на российскую рыбную отрасль, отметил президент ВАРПЭ Герман Зверев. "Конечно, потребовалась перестройка производственных цепочек, логистики, но в конечном счете снизилась зависимость от импорта и расширился ассортимент выпускаемого рыбаками сырья", - добавил он. Глава ассоциации уточнил, что еще 10 лет назад вся индустрия континентальной переработки филе сельди была нацелена под исландское и норвежское сырье. Однако, сейчас практически весь объем пресервов, соленой сельди и другой продукции из этой рыбы производится из дальневосточного сырья. Как только снизился импорт и появился спрос на отечественное сырье, рыбаки модернизировали мощности и нарастили производство филе. Кроме того, схожая ситуация была с красной рыбой. По причине роста цен на импортную семгу и форель торговые сети начали искать доступную альтернативу. Ей стала отечественная горбуша. Со временем запрос поступил и от переработчиков из европейской части России. В результате сегодня на полках представлен широкий ассортимент продукции из недорогой красной рыбы, что сделало ее товаром повседневного спроса, добавил президент ассоциации. При этом, по его мнению, импорт останется важной составляющей внутреннего рыбного рынка. "Российские дистрибьюторы проделали серьезную работу по поиску надежных партнеров из числа дружественных стран для закупки тех видов рыбы и морепродуктов, которые мы сами или не добываем, или не выращиваем, или же по объективным причинам делаем это в недостаточном объеме. Речь, например, о тунце, аквакультурной креветке, дораде, сибасе, форели и других видах", — заключил Зверев.

https://ria.ru/20241205/britanija-1987451942.html

https://ria.ru/20250129/ryba-1996171776.html

россия

южная корея

тайвань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, южная корея, тайвань, герман зверев