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"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу - РИА Новости, 06.04.2025
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11:27 06.04.2025 (обновлено: 11:37 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ustupki-2009619839.html
"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу
"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу - РИА Новости, 06.04.2025
"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу
Президент США Дональд Трамп совершит огромную ошибку, если в рамках мирного соглашения по Украине признает Крым и освобожденные территории российскими, заявил... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T11:27:00+03:00
2025-04-06T11:37:00+03:00
в мире
сша
россия
украина
дональд трамп
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершит огромную ошибку, если в рамках мирного соглашения по Украине признает Крым и освобожденные территории российскими, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times."Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие &lt;…&gt; территории", — приводятся в материале его слова.По мнению польского политика, есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Москвой контроля над Крымом и новыми регионами.Издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
https://ria.ru/20250404/dubinskiy-2009230448.html
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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп
В мире, США, Россия, Украина, Дональд Трамп
"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу

Советник Коваль: Трамп рискует совершить ошибку из-за уступок России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после окончания пресс-конференции в розовом саду Белого дома в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершит огромную ошибку, если в рамках мирного соглашения по Украине признает Крым и освобожденные территории российскими, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times.
«
"Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие <…> территории", — приводятся в материале его слова.
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По мнению польского политика, есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Москвой контроля над Крымом и новыми регионами.
Издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.
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