https://ria.ru/20250406/ustupki-2009619839.html

"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу

"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу - РИА Новости, 06.04.2025

"Историческая ошибка": в Польше выступили с угрозами Трампу

Президент США Дональд Трамп совершит огромную ошибку, если в рамках мирного соглашения по Украине признает Крым и освобожденные территории российскими, заявил... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T11:27:00+03:00

2025-04-06T11:27:00+03:00

2025-04-06T11:37:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп совершит огромную ошибку, если в рамках мирного соглашения по Украине признает Крым и освобожденные территории российскими, заявил советник польского премьер-министра Павел Коваль, его слова передает Financial Times."Дональд Трамп рискует совершить историческую ошибку, если его переговоры о прекращении войны в Украине приведут к тому, что США признают претензии России на Крым и другие <…> территории", — приводятся в материале его слова.По мнению польского политика, есть большая разница между временными решениями по прекращению боевых действий и признанием за Москвой контроля над Крымом и новыми регионами.Издание Semafor со ссылкой на осведомленные источники сообщало, что администрация Трампа рассматривает возможность признания Крыма территорией России в рамках будущего соглашения о прекращении российско-украинского военного конфликта. По данным издания, обсуждается также вариант, при котором США призовут ООН признать Крым частью России. При этом уточняется, что ни одно решение пока не принято, и этот вариант - один из возможных шагов на пути к завершению конфликта.

https://ria.ru/20250404/dubinskiy-2009230448.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп