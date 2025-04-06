Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT
NYT: власти США уволили отправленную в зону землетрясения в Мьянме команду USAID
© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В воскресенье Центральное телевидение Китая отметило, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012. NYT 30 марта написала, что на фоне помощи Мьянме от других стран, выделивших многомиллионное финансирование или отправивших спасателей, гуманитарную помощь, USAID после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить в Мьянму группу по оценке только из трех человек.
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"Чиновники администрации (президента Соединенных Штатов Дональда) Трампа уволили сотрудников главного американского агентства по оказанию помощи, которые были отправлены в Мьянму для оценки того, как США могут помочь в ликвидации последствий землетрясения", - сообщает издание.
Газета уточнила, что сотрудники агентства получили электронные письма об увольнении, когда уже находились в пострадавшем городе Мандалай, и неясно, что они будут теперь делать в Мьянме. По данным New York Times, этот шаг шокировал сотрудников USAID в Вашингтоне.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
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