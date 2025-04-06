Рейтинг@Mail.ru
Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:55 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/usaid-2009668186.html
Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT
Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT - РИА Новости, 06.04.2025
Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT
Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T17:55:00+03:00
2025-04-06T17:55:00+03:00
в мире
мьянма
сша
таиланд
илон маск
марко рубио
агентство по международному развитию сша
землетрясение в мьянме и таиланде
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007885339_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4cf3f0fd4d3a9fb8ff1f95b6fb5c5606.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В воскресенье Центральное телевидение Китая отметило, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012. NYT 30 марта написала, что на фоне помощи Мьянме от других стран, выделивших многомиллионное финансирование или отправивших спасателей, гуманитарную помощь, USAID после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить в Мьянму группу по оценке только из трех человек. "Чиновники администрации (президента Соединенных Штатов Дональда) Трампа уволили сотрудников главного американского агентства по оказанию помощи, которые были отправлены в Мьянму для оценки того, как США могут помочь в ликвидации последствий землетрясения", - сообщает издание. Газета уточнила, что сотрудники агентства получили электронные письма об увольнении, когда уже находились в пострадавшем городе Мандалай, и неясно, что они будут теперь делать в Мьянме. По данным New York Times, этот шаг шокировал сотрудников USAID в Вашингтоне. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html
https://ria.ru/20250404/ssha-2009246918.html
мьянма
сша
таиланд
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1c/2007885339_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_b19cbd662a39440b3ac15cf5028e171b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, мьянма, сша, таиланд, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, землетрясение в мьянме и таиланде
В мире, Мьянма, США, Таиланд, Илон Маск, Марко Рубио, Агентство по международному развитию США, Землетрясение в Мьянме и Таиланде
Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT

NYT: власти США уволили отправленную в зону землетрясения в Мьянме команду USAID

© AP Photo / Aung Shine OoРазрушения в результате землетрясения в Мьянме
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo / Aung Shine Oo
Разрушения в результате землетрясения в Мьянме. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В воскресенье Центральное телевидение Китая отметило, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012. NYT 30 марта написала, что на фоне помощи Мьянме от других стран, выделивших многомиллионное финансирование или отправивших спасателей, гуманитарную помощь, USAID после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить в Мьянму группу по оценке только из трех человек.
Штаб-квартира USAID - РИА Новости, 1920, 01.04.2025
Reuters сообщило о сроках увольнения всех сотрудников USAID
1 апреля, 21:10
«
"Чиновники администрации (президента Соединенных Штатов Дональда) Трампа уволили сотрудников главного американского агентства по оказанию помощи, которые были отправлены в Мьянму для оценки того, как США могут помочь в ликвидации последствий землетрясения", - сообщает издание.
Газета уточнила, что сотрудники агентства получили электронные письма об увольнении, когда уже находились в пострадавшем городе Мандалай, и неясно, что они будут теперь делать в Мьянме. По данным New York Times, этот шаг шокировал сотрудников USAID в Вашингтоне.
Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена.
USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.
Генерал Тимоти Хо - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
В США уволили главу Киберкомандования и АНБ, пишет WP
4 апреля, 06:05
 
В миреМьянмаСШАТаиландИлон МаскМарко РубиоАгентство по международному развитию СШАЗемлетрясение в Мьянме и Таиланде
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала