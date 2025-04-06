https://ria.ru/20250406/usaid-2009668186.html

Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT

Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT - РИА Новости, 06.04.2025

Команда USAID, отправленная в Мьянму, попала под сокращение, пишет NYT

Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:55:00+03:00

2025-04-06T17:55:00+03:00

2025-04-06T17:55:00+03:00

в мире

мьянма

сша

таиланд

илон маск

марко рубио

агентство по международному развитию сша

землетрясение в мьянме и таиланде

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Власти США уволили трех сотрудников агентства США по международному развитию (USAID), которые отправились в Мьянму для оценки последствий землетрясения, сообщает газета New York Times со ссылкой на источники. Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории Мьянмы 28 марта. Толчки ощущались в пяти соседних странах, в том числе в Таиланде. В воскресенье Центральное телевидение Китая отметило, что число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564, ранены 5012. NYT 30 марта написала, что на фоне помощи Мьянме от других стран, выделивших многомиллионное финансирование или отправивших спасателей, гуманитарную помощь, USAID после масштабного сокращения ведомства оказалось готово отправить в Мьянму группу по оценке только из трех человек. "Чиновники администрации (президента Соединенных Штатов Дональда) Трампа уволили сотрудников главного американского агентства по оказанию помощи, которые были отправлены в Мьянму для оценки того, как США могут помочь в ликвидации последствий землетрясения", - сообщает издание. Газета уточнила, что сотрудники агентства получили электронные письма об увольнении, когда уже находились в пострадавшем городе Мандалай, и неясно, что они будут теперь делать в Мьянме. По данным New York Times, этот шаг шокировал сотрудников USAID в Вашингтоне. Глава департамента государственной эффективности США (DOGE) Илон Маск 2 февраля назвал USAID "преступной организацией", которой "пора умереть". На следующий день он сообщил, что Трамп согласен закрыть агентство. Кроме того, глава DOGE уточнил, что они уже находятся в процессе закрытия агентства. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио, 3 февраля назначенный исполняющим обязанности главы USAID, 5 февраля заявил, что власти собираются проверить агентство "сверху донизу", чтобы определить соответствие финансирования программ международной политике действующей администрации, поскольку USAID тратило деньги "во вред" Штатам. По его словам, после переоценки в некоторых случаях помощь будет разморожена или увеличена. USAID 24 февраля официально объявило, что администрация Трампа приступила к масштабным сокращениям персонала, что может привести к потере работы тысячами сотрудников. Для тех из них, кто работает за границей, агентство планирует организовать программу перелетов, которая будет полностью финансироваться USAID. До возвращения в свою страну все сокращенные сотрудники смогут пользоваться системами и ресурсами агентства, а также дипломатическими каналами.

https://ria.ru/20250401/usaid-2008770197.html

https://ria.ru/20250404/ssha-2009246918.html

мьянма

сша

таиланд

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, мьянма, сша, таиланд, илон маск, марко рубио, агентство по международному развитию сша, землетрясение в мьянме и таиланде