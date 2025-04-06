https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html

Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае

Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае - РИА Новости, 06.04.2025

Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае

Энергетики из Кузбасса, Томска и Тывы помогают устранять последствия субботнего ураганного ветра в Красноярском крае, в регионе работают 192... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:40:00+03:00

2025-04-06T14:40:00+03:00

2025-04-06T14:40:00+03:00

происшествия

жкх

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томск

михаил котюков

ураган в сибири

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КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Энергетики из Кузбасса, Томска и Тывы помогают устранять последствия субботнего ураганного ветра в Красноярском крае, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады, сообщает "Россети Сибирь". "Для скорейшего устранения последствий непогоды дополнительно в Красноярский край направлены бригады энергетиков из соседних регионов: Кузбасса, Томска и Тывы. Шесть сводных бригад "Россети Томск" и 12 единиц техники прибыли на помощь коллегам в Ачинск", - говорится в сообщении. Всего на ликвидации последствий стихии в Красноярском крае, по данным компании, работают 192 аварийно-восстановительные бригады, в которые входят 392 человека и 205 единиц техники. Специалисты проверяют состояние линий электропередачи и восстанавливают пострадавшие сети. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что в первую очередь подключаются объекты жизнеобеспечения через резервные источники. "Из-за большого количества порывов и необходимости завозить новые опоры восстановление электроснабжения в некоторых районах потребует времени… К понедельнику поручил правительству вместе с муниципалитетами оценить ущерб, составить перечень объектов, в том числе, где из-за сильного ветра пострадала кровля", - написал Котюков в Telegram-канале. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. После шквалистого ветра специалисты приступили к восстановлению электроснабжения в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электричества затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.

https://ria.ru/20250406/pozhar-2009598685.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, жкх, красноярский край, томск, михаил котюков, ураган в сибири