Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае
Энергетики из 3 регионов Сибири устраняют последствия шторма в Красноярском крае
© соцсетиПоследствия урагана
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Последствия урагана. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Энергетики из Кузбасса, Томска и Тывы помогают устранять последствия субботнего ураганного ветра в Красноярском крае, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады, сообщает "Россети Сибирь".
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"Для скорейшего устранения последствий непогоды дополнительно в Красноярский край направлены бригады энергетиков из соседних регионов: Кузбасса, Томска и Тывы. Шесть сводных бригад "Россети Томск" и 12 единиц техники прибыли на помощь коллегам в Ачинск", - говорится в сообщении.
Всего на ликвидации последствий стихии в Красноярском крае, по данным компании, работают 192 аварийно-восстановительные бригады, в которые входят 392 человека и 205 единиц техники. Специалисты проверяют состояние линий электропередачи и восстанавливают пострадавшие сети.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что в первую очередь подключаются объекты жизнеобеспечения через резервные источники.
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"Из-за большого количества порывов и необходимости завозить новые опоры восстановление электроснабжения в некоторых районах потребует времени… К понедельнику поручил правительству вместе с муниципалитетами оценить ущерб, составить перечень объектов, в том числе, где из-за сильного ветра пострадала кровля", - написал Котюков в Telegram-канале.
В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. После шквалистого ветра специалисты приступили к восстановлению электроснабжения в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электричества затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
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5 апреля, 12:37