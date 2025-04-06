Рейтинг@Mail.ru
Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:40 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/uragan-2009647874.html
Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае
Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае - РИА Новости, 06.04.2025
Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае
Энергетики из Кузбасса, Томска и Тывы помогают устранять последствия субботнего ураганного ветра в Красноярском крае, в регионе работают 192... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T14:40:00+03:00
2025-04-06T14:40:00+03:00
происшествия
жкх
красноярский край
томск
михаил котюков
ураган в сибири
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009618097_0:178:960:718_1920x0_80_0_0_56bb07c9a2afcea691e65c58dcd9a45d.jpg
КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Энергетики из Кузбасса, Томска и Тывы помогают устранять последствия субботнего ураганного ветра в Красноярском крае, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады, сообщает "Россети Сибирь". "Для скорейшего устранения последствий непогоды дополнительно в Красноярский край направлены бригады энергетиков из соседних регионов: Кузбасса, Томска и Тывы. Шесть сводных бригад "Россети Томск" и 12 единиц техники прибыли на помощь коллегам в Ачинск", - говорится в сообщении. Всего на ликвидации последствий стихии в Красноярском крае, по данным компании, работают 192 аварийно-восстановительные бригады, в которые входят 392 человека и 205 единиц техники. Специалисты проверяют состояние линий электропередачи и восстанавливают пострадавшие сети. Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что в первую очередь подключаются объекты жизнеобеспечения через резервные источники. "Из-за большого количества порывов и необходимости завозить новые опоры восстановление электроснабжения в некоторых районах потребует времени… К понедельнику поручил правительству вместе с муниципалитетами оценить ущерб, составить перечень объектов, в том числе, где из-за сильного ветра пострадала кровля", - написал Котюков в Telegram-канале. В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. После шквалистого ветра специалисты приступили к восстановлению электроснабжения в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электричества затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
https://ria.ru/20250406/pozhar-2009598685.html
https://ria.ru/20250405/uragan-2009509013.html
красноярский край
томск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/06/2009618097_0:161:960:881_1920x0_80_0_0_0a1fb63895b1c5c7b9032aaa7a030b55.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жкх, красноярский край, томск, михаил котюков, ураган в сибири
Происшествия, ЖКХ, Красноярский край, Томск, Михаил Котюков, Ураган в Сибири
Энергетики из соседних районов восстанавливают свет в Красноярском крае

Энергетики из 3 регионов Сибири устраняют последствия шторма в Красноярском крае

© соцсетиПоследствия урагана
Последствия урагана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© соцсети
Последствия урагана. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КРАСНОЯРСК, 6 апр – РИА Новости. Энергетики из Кузбасса, Томска и Тывы помогают устранять последствия субботнего ураганного ветра в Красноярском крае, в регионе работают 192 аварийно-восстановительные бригады, сообщает "Россети Сибирь".
«
"Для скорейшего устранения последствий непогоды дополнительно в Красноярский край направлены бригады энергетиков из соседних регионов: Кузбасса, Томска и Тывы. Шесть сводных бригад "Россети Томск" и 12 единиц техники прибыли на помощь коллегам в Ачинск", - говорится в сообщении.
Сотрудник МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Приангарье во время циклона с сильным ветром пожар уничтожил 17 домов
Вчера, 07:00
Всего на ликвидации последствий стихии в Красноярском крае, по данным компании, работают 192 аварийно-восстановительные бригады, в которые входят 392 человека и 205 единиц техники. Специалисты проверяют состояние линий электропередачи и восстанавливают пострадавшие сети.
Губернатор Красноярского края Михаил Котюков сообщил, что в первую очередь подключаются объекты жизнеобеспечения через резервные источники.
«
"Из-за большого количества порывов и необходимости завозить новые опоры восстановление электроснабжения в некоторых районах потребует времени… К понедельнику поручил правительству вместе с муниципалитетами оценить ущерб, составить перечень объектов, в том числе, где из-за сильного ветра пострадала кровля", - написал Котюков в Telegram-канале.
В субботу на южные и центральные районы региона обрушился шквалистый ветер с порывами до 33 метров в секунду. В результате ветром сносило кровли домов, рекламные щиты и остановки. После шквалистого ветра специалисты приступили к восстановлению электроснабжения в 126 населённых пунктах региона, временное ограничение электричества затронуло свыше 62 тысяч человек, 19 тысяч жилых домов и 151 социальный объект.
Последствия стихии в населенных пунктах Красноярского края - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Появились кадры последствий ураганного ветра в Красноярске
5 апреля, 12:37
 
ПроисшествияЖКХКрасноярский крайТомскМихаил КотюковУраган в Сибири
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала