https://ria.ru/20250406/uragan-2009601999.html

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 - РИА Новости, 06.04.2025

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32

Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:28:00+03:00

2025-04-06T08:28:00+03:00

2025-04-06T08:54:00+03:00

ураган в сибири

республика хакасия

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале."По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребенок. Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших.В Минздраве подчеркнули, что медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме. Все медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Ведомство взяло ситуацию на особый контроль.Накануне в регионах Сибири — Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях — бушевал ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду. Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии. Сильный ветер способствовал распространению огня — начались природные пожары. В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации.

https://ria.ru/20250405/uragan-2009534810.html

https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html

республика хакасия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

ураган в сибири, республика хакасия, происшествия