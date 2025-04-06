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Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 - РИА Новости, 06.04.2025
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08:28 06.04.2025 (обновлено: 08:54 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/uragan-2009601999.html
Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32
Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32 - РИА Новости, 06.04.2025
Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32
Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:28:00+03:00
2025-04-06T08:54:00+03:00
ураган в сибири
республика хакасия
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале."По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребенок. Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших.В Минздраве подчеркнули, что медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме. Все медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Ведомство взяло ситуацию на особый контроль.Накануне в регионах Сибири — Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях — бушевал ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду. Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии. Сильный ветер способствовал распространению огня — начались природные пожары. В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации.
https://ria.ru/20250405/uragan-2009534810.html
https://ria.ru/20250405/krasnojarsk-2009522173.html
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ураган в сибири, республика хакасия, происшествия
Ураган в Сибири, Республика Хакасия, Происшествия
Число пострадавших из-за урагана в Хакасии выросло до 32

Число пострадавших из-за субботнего урагана в Хакасии выросло до 32

© Коновалов | Хакасия/TelegramПоследствия пожара в Хакасии
Последствия пожара в Хакасии - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Коновалов | Хакасия/Telegram
Последствия пожара в Хакасии
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КРАСНОЯРСК, 6 апр — РИА Новости. Число пострадавших из-за урагана в Хакасии увеличилось до 32 человек, сообщил региональный Минздрав в Telegram-канале.
"По оперативной информации Республиканского центра медицины катастроф, в медицинские организации, подведомственные Минздраву Хакасии, с травмами различной степени тяжести обратились 32 человека, в том числе один ребенок. Госпитализировано пять человек, из них одна пациентка находится в тяжелом состоянии. Все остальные пациенты находятся на амбулаторном лечении", — говорится в публикации.
Члены отряда КГКУ Спасатель работают на месте падения крыши жилого пятиэтажного дома на Северо-Енисейской улице в результате ураганного ветра в Красноярске - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Последствия урагана в Сибири
Вчера, 17:48
Ранее сообщалось об одиннадцати пострадавших.
В Минздраве подчеркнули, что медицинскую помощь пациентам оказывают в полном объеме. Все медицинские учреждения работают в режиме повышенной готовности. Ведомство взяло ситуацию на особый контроль.
Накануне в регионах Сибири — Хакасии, Красноярском крае, Кемеровской и Иркутской областях — бушевал ураганный ветер с порывами до 33 метров в секунду. Из-за непогоды происходили массовые отключения электроэнергии. Сильный ветер способствовал распространению огня — начались природные пожары. В Хакасии ввели режим чрезвычайной ситуации.
Место падения пожилой жительницы Красноярска с балкона 3-го этажа во время шквалистого ветра. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
В Красноярске пенсионерка упала с балкона во время шквалистого ветра
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Ураган в СибириРеспублика ХакасияПроисшествия
 
 
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