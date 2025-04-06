https://ria.ru/20250406/ukraina-2009665990.html

"На условиях Москвы": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

"На условиях Москвы": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО - РИА Новости, 06.04.2025

"На условиях Москвы": в США забили тревогу из-за ситуации в зоне СВО

Если Киев не признает свое поражение, российские войска смогут дойти до украинской столицы, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:13:00+03:00

2025-04-06T17:13:00+03:00

2025-04-06T18:52:00+03:00

специальная военная операция на украине

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дэниел дэвис

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если Киев не признает свое поражение, российские войска смогут дойти до украинской столицы, заявил бывший американский военный Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала."Это неизбежно, что они перемелют украинских боевиков так, что не останется ни одного человека, на которого можно было бы надеть военную форму. <…> В конце концов, они просто зайдут в Киев — возможно, без сопротивления", — сказал Дэвис.По словам эксперта, война продолжается только потому, что Владимир Зеленский почему-то уверен в своей возможности держаться в противостоянии с Россией. США и Европе необходимо перестать давать главе киевского режима надежду на это, пояснил подполковник."Война будет продолжаться до тех пор, пока они (руководство Украины. — Прим. ред.) не признают, что единственный способ двигаться вперед — это либо повиновение, либо капитуляция, либо урегулирование посредством переговоров на условиях Москвы", — резюмировал Дэвис.В четверг глава Минфина США Скотт Бессент назвал главу киевского режима "эстрадным артистом", которого окружают неидеальные советники.На прошлой неделе в ходе беседы с моряками-подводниками президент России Владимир Путин заявил, что есть основания полагать, что российские войска добьют ВСУ.

https://ria.ru/20250406/tuz-2009652201.html

https://ria.ru/20250406/rossiya-2009604002.html

https://ria.ru/20250405/zelenskiy-2009488281.html

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