https://ria.ru/20250406/ukraina-2009655531.html

Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить конфликт на Украине

Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить конфликт на Украине - РИА Новости, 06.04.2025

Тимошенко рассказала, когда Запад хочет завершить конфликт на Украине

Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая, утверждает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова приводит Telegram-канал "Политика... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:56:00+03:00

2025-04-06T15:56:00+03:00

2025-04-06T15:56:00+03:00

в мире

украина

россия

юлия тимошенко

владимир зеленский

анатолий шарий

партия "батькивщина"

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/1a/1594631587_0:0:2970:1671_1920x0_80_0_0_64f5754036bf4d7adda301c12b6854d9.jpg

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Запад планирует завершить конфликт на Украине до конца мая, утверждает лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. Ее слова приводит Telegram-канал "Политика страны"."Международные планы: закончить конфликт на Украине до конца мая", — заявила экс-премьер страны.Тимошенко также спрогнозировала, что после прекращения боевых действий на Украине начнется перезагрузка власти.На минувшей неделе украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что выборы в стране будут назначены в мае. По его мнению, власть перейдет спикеру Верховной рады Руслану Стефанчуку, при этом сам Владимир Зеленский может участвовать в качестве кандидата.Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая. Выборы президента Украины в 2024 году отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что "выборы сейчас несвоевременны". Президент России Владимир Путин указывал, что, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине является парламент и спикер Верховной рады.

https://ria.ru/20250406/makron-2009648401.html

https://rsport.ria.ru/20250406/ukraina-2009592996.html

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, юлия тимошенко, владимир зеленский, анатолий шарий, партия "батькивщина", верховная рада украины