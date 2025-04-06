Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину
Главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину
Британские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев", сообщило британское министерство обороны.
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"В рамках... усилий Великобритании по созданию коалиции желающих... начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине", — говорится в пресс-релизе минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.