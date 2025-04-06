Рейтинг@Mail.ru
Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:43 06.04.2025 (обновлено: 05:46 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009594621.html
Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину
Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 06.04.2025
Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину
Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев", сообщило британское... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T03:43:00+03:00
2025-04-06T05:46:00+03:00
украина
в мире
россия
франция
тони радакин
эммануэль макрон
сергей лавров
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:90:2000:1215_1920x0_80_0_0_ed751eb4ed6451146712becd688ff8bb.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев", сообщило британское министерство обороны. &quot;В рамках... усилий Великобритании по созданию коалиции желающих... начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине&quot;, — говорится в пресс-релизе минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии.В заявлении не приводятся имена представителей Франции и Украины, которые приняли участие во встрече с Радакином.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
https://ria.ru/20250405/ukraina-2009549516.html
https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449652.html
украина
россия
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/10/1601534825_0:0:1920:1440_1920x0_80_0_0_3eaa9717e9424561c80e5ee6e7cab895.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, в мире, россия, франция, тони радакин, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
Украина, В мире, Россия, Франция, Тони Радакин, Эммануэль Макрон, Сергей Лавров, Евросоюз, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину

Главы генштабов Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину

© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)Британские военные
Британские военные - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Corporal Andrew Morris (RAF)
Британские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев", сообщило британское министерство обороны.
«

"В рамках... усилий Великобритании по созданию коалиции желающих... начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине", — говорится в пресс-релизе минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии.

Танки ВСУ - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Киев преувеличивает значимость европейского контингента, заявили в Раде
Вчера, 17:45
В заявлении не приводятся имена представителей Франции и Украины, которые приняли участие во встрече с Радакином.
Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости.
Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве.
Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
Зеленский рассказал об "инфраструктуре" размещения "миротворцев" на Украине
4 апреля, 22:39
 
УкраинаВ миреРоссияФранцияТони РадакинЭммануэль МакронСергей ЛавровЕвросоюзСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала