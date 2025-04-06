https://ria.ru/20250406/ukraina-2009594621.html

Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину

Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину - РИА Новости, 06.04.2025

Представители Британии и Франции обсудили отправку "миротворцев" на Украину

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев", сообщило британское... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:43:00+03:00

2025-04-06T03:43:00+03:00

2025-04-06T05:46:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин обсудил в Киеве с главами генштабов Франции и Украины возможную отправку "миротворцев", сообщило британское министерство обороны. "В рамках... усилий Великобритании по созданию коалиции желающих... начальник штаба обороны, адмирал сэр Тони Радакин встретился с украинскими и французскими коллегами в Киеве... Главы генштабов рассмотрели структуру, размер и состав любых будущих сил по поддержанию безопасности на Украине", — говорится в пресс-релизе минобороны, опубликованном на сайте правительства Британии.В заявлении не приводятся имена представителей Франции и Украины, которые приняли участие во встрече с Радакином.Президент Франции Эммануэль Макрон по итогам парижского саммита "коалиции желающих" 27 марта заявил, что ряд представителей коалиции планируют отправку на Украину "сил сдерживания". По уверению французского лидера, эта франко-британская инициатива не станет заменой украинским войскам, а "силы сдерживания" не будут миротворцами. Их целью станет "сдерживание" России, они будут размещены в заранее определенных с украинцами стратегических местах. Макрон признал, что с инициативой не все согласны, однако для ее реализации в этом нет необходимости. Глава МИД России Сергей Лавров 6 марта подчеркнул, что Россия не видит возможности для компромисса по вопросу размещения иностранных миротворцев на Украине. Как уточнил министр, в случае размещения иностранного контингента на Украине страны Запада не захотят согласовывать условия мирного урегулирования, поскольку этот контингент будет создавать "факты на земле". В МИД ранее заявляли, что планы некоторых стран ЕС направить "миротворцев" на Украину — это провокационный шаг, направленный на поддержание нездоровых иллюзий у властей в Киеве. Пресс-бюро Службы внешней разведки России ранее сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что размещение миротворцев возможно только с согласия сторон того или иного конфликта. По его словам, говорить о миротворцах на Украине преждевременно. Ранее он также оставлял без комментариев заявления о том, что Россия якобы не будет против размещения миротворцев на Украине.

https://ria.ru/20250405/ukraina-2009549516.html

https://ria.ru/20250404/zelenskij-2009449652.html

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украина, в мире, россия, франция, тони радакин, эммануэль макрон, сергей лавров, евросоюз, служба внешней разведки российской федерации (свр россии)