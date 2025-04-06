https://ria.ru/20250406/ukraina-2009593596.html

"Я молод, я хочу жить": Трамп до смерти напугал украинцев

"Я молод, я хочу жить": Трамп до смерти напугал украинцев - РИА Новости, 06.04.2025

"Я молод, я хочу жить": Трамп до смерти напугал украинцев

Последние шаги администрации президента США Дональда Трампа привели к тому, что сотни тысяч молодых украинцев, которые нашли убежище в Штатах, лишились чувства... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T03:14:00+03:00

2025-04-06T03:14:00+03:00

2025-04-06T12:51:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Последние шаги администрации президента США Дональда Трампа привели к тому, что сотни тысяч молодых украинцев, которые нашли убежище в Штатах, лишились чувства безопасности, пишет британское издание The Guardian."Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить", — сказал один из собеседников издания по имени Даниил.По данным издания, Даниил подал заявку на получение временного иммиграционного статуса (TPS) в марте этого года, но до сих пор не получил ответа."Существует большая опасность быть депортированным, а если не депортированным, то помещенным под стражу на длительный срок", — отметила Энн Смит, исполнительный директор Целевой группы по иммиграции на Украину.Ранее сообщалось, что граждане Украины, находящиеся в США по гуманитарным программам, начали получать письма с требованием покинуть территорию страны в течение семи дней.При этом представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что письма были отправлены ошибочно, а программа, позволяющая украинцам находиться в Штатах, не была прекращена. Пока не ясно, сколько еще граждан Украины получили подобные письма, добавили в ведомстве.В марте агентство Reuters передало, что администрация президента Дональда Трампа может лишить 240 тысяч проживающих в США украинцев временного правового статуса. Предполагалось, что это решение может быть принято в апреле, что привело бы к ускоренной депортации этой категории людей.

https://ria.ru/20250322/bezhentsy-2006720623.html

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в мире, украина, сша, дональд трамп