"Я молод, я хочу жить": Трамп до смерти напугал украинцев
Guardian: молодые украинцы боятся депортации из США с приходом к власти Трампа
© AP Photo / J. Scott ApplewhiteПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Последние шаги администрации президента США Дональда Трампа привели к тому, что сотни тысяч молодых украинцев, которые нашли убежище в Штатах, лишились чувства безопасности, пишет британское издание The Guardian.
"Я не хочу оставаться здесь нелегально, но и не хочу возвращаться на Украину. Я боюсь, я молод, я хочу жить", — сказал один из собеседников издания по имени Даниил.
По данным издания, Даниил подал заявку на получение временного иммиграционного статуса (TPS) в марте этого года, но до сих пор не получил ответа.
"Существует большая опасность быть депортированным, а если не депортированным, то помещенным под стражу на длительный срок", — отметила Энн Смит, исполнительный директор Целевой группы по иммиграции на Украину.
Ранее сообщалось, что граждане Украины, находящиеся в США по гуманитарным программам, начали получать письма с требованием покинуть территорию страны в течение семи дней.
При этом представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что письма были отправлены ошибочно, а программа, позволяющая украинцам находиться в Штатах, не была прекращена. Пока не ясно, сколько еще граждан Украины получили подобные письма, добавили в ведомстве.
В марте агентство Reuters передало, что администрация президента Дональда Трампа может лишить 240 тысяч проживающих в США украинцев временного правового статуса. Предполагалось, что это решение может быть принято в апреле, что привело бы к ускоренной депортации этой категории людей.
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