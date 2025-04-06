СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
Politico: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Союзники Украины боятся, что Киев утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в частности титаном и ураном, пишет Politico со ссылкой на осведомленного чиновника.
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"Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева", — приводит издание его слова.
Собеседник газеты назвал сделку c США по полезным ископаемым "моментом", который мог обеспечить безопасность Украине.
США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.
В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения, а на прошлой неделе стали известны детали нового варианта. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения и отказался признать предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
После этого президент США обвинил главу киевского режима в намерении отказаться от редкоземельной сделки, и предрек ему большие проблемы.
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