Рейтинг@Mail.ru
СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:03 06.04.2025 (обновлено: 10:17 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009591775.html
СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами - РИА Новости, 06.04.2025
СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами
Союзники Украины боятся, что Киев утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в частности титаном и ураном, пишет Politico со ссылкой на осведомленного... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T02:03:00+03:00
2025-04-06T10:17:00+03:00
украина
киев
сша
дональд трамп
politico
верховная рада украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Союзники Украины боятся, что Киев утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в частности титаном и ураном, пишет Politico со ссылкой на осведомленного чиновника."Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева", — приводит издание его слова.Собеседник газеты назвал сделку c США по полезным ископаемым "моментом", который мог обеспечить безопасность Украине.США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения, а на прошлой неделе стали известны детали нового варианта. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения и отказался признать предоставленную Вашингтоном помощь долгом.После этого президент США обвинил главу киевского режима в намерении отказаться от редкоземельной сделки, и предрек ему большие проблемы.
https://ria.ru/20250405/mineraly-2009586794.html
https://ria.ru/20250404/konflikt-2009436922.html
украина
киев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_3d9e327dd74573e1b2467db5201fae26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, киев, сша, дональд трамп, politico, верховная рада украины
Украина, Киев, США, Дональд Трамп, Politico, Верховная Рада Украины
СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами

Politico: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание правительства Украины в Киеве
Здание правительства Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Здание правительства Украины в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Союзники Украины боятся, что Киев утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в частности титаном и ураном, пишет Politico со ссылкой на осведомленного чиновника.
«
"Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева", — приводит издание его слова.
Добыча ильменита в карьере в Кировоградской области - РИА Новости, 1920, 05.04.2025
Добыча минералов на Украине потребует миллиарды вложений, пишет Politico
Вчера, 23:44
Собеседник газеты назвал сделку c США по полезным ископаемым "моментом", который мог обеспечить безопасность Украине.
США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.
В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения, а на прошлой неделе стали известны детали нового варианта. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения и отказался признать предоставленную Вашингтоном помощь долгом.
После этого президент США обвинил главу киевского режима в намерении отказаться от редкоземельной сделки, и предрек ему большие проблемы.
Акция протеста - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
На Западе назвали препятствие для переговоров по Украине
4 апреля, 20:31
 
УкраинаКиевСШАДональд ТрампPoliticoВерховная Рада Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала