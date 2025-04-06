https://ria.ru/20250406/ukraina-2009591775.html

СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами

СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами - РИА Новости, 06.04.2025

СМИ: союзники Украины боятся утраты Киевом контроля над ценными ресурсами

Союзники Украины боятся, что Киев утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в частности титаном и ураном, пишет Politico со ссылкой на осведомленного... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:03:00+03:00

2025-04-06T02:03:00+03:00

2025-04-06T10:17:00+03:00

украина

киев

сша

дональд трамп

politico

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568157079_0:108:3072:1836_1920x0_80_0_0_bd905522dd4a7afc5712656c2dfb247b.jpg

МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Союзники Украины боятся, что Киев утратит контроль над ценными полезными ископаемыми, в частности титаном и ураном, пишет Politico со ссылкой на осведомленного чиновника."Украина обладает такими ценными полезными ископаемыми, как титан, уран и другие. Если Россия заполучит эти ресурсы, это станет катастрофой для союзников Киева", — приводит издание его слова.Собеседник газеты назвал сделку c США по полезным ископаемым "моментом", который мог обеспечить безопасность Украине.США и Украина должны были подписать соглашение по полезным ископаемым в конце февраля, но подписание сорвалось из-за перепалки, которую Владимир Зеленский устроил с Дональдом Трампом в Овальном кабинете. В результате президент США отчитал главу киевского режима за неуважение и фактически выгнал его из Белого дома.В начале марта Трамп заявил, что по-прежнему ожидает подписания соглашения, а на прошлой неделе стали известны детали нового варианта. По словам депутата Верховной рады Ярослава Железняка, документ предполагает участие Штатов в управлении всеми украинскими ископаемыми, включая нефть и газ, и в нем нет ни слова о гарантиях безопасности для Украины. Зеленский обвинил США в изменении условий соглашения и отказался признать предоставленную Вашингтоном помощь долгом.После этого президент США обвинил главу киевского режима в намерении отказаться от редкоземельной сделки, и предрек ему большие проблемы.

https://ria.ru/20250405/mineraly-2009586794.html

https://ria.ru/20250404/konflikt-2009436922.html

украина

киев

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, киев, сша, дональд трамп, politico, верховная рада украины