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СМИ: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине - РИА Новости, 06.04.2025
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00:10 06.04.2025 (обновлено: 10:06 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ukraina-2009588240.html
СМИ: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине
СМИ: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине - РИА Новости, 06.04.2025
СМИ: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине
Британец, судимый и отбывший тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей, работал с детьми на Украине, устроившись в... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T00:10:00+03:00
2025-04-06T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Британец, судимый и отбывший тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей, работал с детьми на Украине, устроившись в благотворительную организацию, сообщает британская газета Telegraph. "Осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, работающую с уязвимыми детьми на Украине, после того, как в процедуре проверки были допущены "серьезные ошибки", — говорится в публикации издания. Согласно Telegraph, речь идет о благотворительной организации Siobhan's Trust, обеспечивающей переселенцев на Украине продуктами питания и позже сменившей свое название на HopeFull. Организация наняла в начале 2023 года 52-летнего мужчину, который представлялся как Джек Морган, практически не проверив его биографию. По данным Telegraph, подозрения к Моргану возникли у волонтеров после того, как тот стал хвастаться о вступлении в "украинский интернациональный легион" ("Интернациональный легион территориальной обороны Украины") и начал сбор средств на военные нужды от имени легиона. Проверив его личность в интернете, волонтеры обнаружили, что под именем Моргана скрывался британец Ли Каллаган, ранее судимый за ряд преступлений сексуального характера в отношении детей и отбывший в тюрьме два года. Как указывается, правоохранительные органы запретили ему покидать страну без уведомления полиции в течение десяти лет. Волонтеры, работавшие с Морганом, также рассказали Telegraph, что ему платили 500 фунтов (644 доллара) в месяц и позволяли полностью распоряжаться транспортными средствами организации. "Мужчина 52 лет, называвший себя Джеком Морганом, регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев после начала работы в благотворительной организации на западе Украины", — указывает газета. При этом в самой организации заявили, что ничего не знали о судимости мужчины до того, как его уволили в феврале 2024 года. Организация также подчеркнула, что ни один из её волонтеров никогда не оставался один на один с детьми из соображений безопасности.
https://ria.ru/20250314/torgovlya-lyudmi-2004900760.html
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украина, великобритания
Украина, Великобритания
СМИ: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине

Telegraph: осужденный педофил из Британии работал с детьми на Украине

© Фото : Siobhans Trust UkraineЛи Каллаган, который выдавал себя за Джека Моргана
Ли Каллаган, который выдавал себя за Джека Моргана - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Фото : Siobhans Trust Ukraine
Ли Каллаган, который выдавал себя за Джека Моргана. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Британец, судимый и отбывший тюремный срок за преступления сексуального характера в отношении детей, работал с детьми на Украине, устроившись в благотворительную организацию, сообщает британская газета Telegraph.
"Осужденный педофил был принят на работу в известную британскую благотворительную организацию, работающую с уязвимыми детьми на Украине, после того, как в процедуре проверки были допущены "серьезные ошибки", — говорится в публикации издания.
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Согласно Telegraph, речь идет о благотворительной организации Siobhan's Trust, обеспечивающей переселенцев на Украине продуктами питания и позже сменившей свое название на HopeFull. Организация наняла в начале 2023 года 52-летнего мужчину, который представлялся как Джек Морган, практически не проверив его биографию.
По данным Telegraph, подозрения к Моргану возникли у волонтеров после того, как тот стал хвастаться о вступлении в "украинский интернациональный легион" ("Интернациональный легион территориальной обороны Украины") и начал сбор средств на военные нужды от имени легиона. Проверив его личность в интернете, волонтеры обнаружили, что под именем Моргана скрывался британец Ли Каллаган, ранее судимый за ряд преступлений сексуального характера в отношении детей и отбывший в тюрьме два года. Как указывается, правоохранительные органы запретили ему покидать страну без уведомления полиции в течение десяти лет.
Волонтеры, работавшие с Морганом, также рассказали Telegraph, что ему платили 500 фунтов (644 доллара) в месяц и позволяли полностью распоряжаться транспортными средствами организации.
"Мужчина 52 лет, называвший себя Джеком Морганом, регулярно посещал детские дома, школы и лагеря для переселенцев после начала работы в благотворительной организации на западе Украины", — указывает газета.
При этом в самой организации заявили, что ничего не знали о судимости мужчины до того, как его уволили в феврале 2024 года. Организация также подчеркнула, что ни один из её волонтеров никогда не оставался один на один с детьми из соображений безопасности.
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