https://ria.ru/20250406/ukraina-2009387380.html

"Новая шляхта". Киев ставит на украинцах еще один эксперимент

"Новая шляхта". Киев ставит на украинцах еще один эксперимент - РИА Новости, 06.04.2025

"Новая шляхта". Киев ставит на украинцах еще один эксперимент

За последние три года украинцы заметно обеднели. Впрочем, это коснулось не всех. Коррупция и регулярное повышение жалованья превратило госслужащих не только в... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:00:00+03:00

2025-04-06T08:05:00+03:00

киев

украина

алексей резников

вооруженные силы украины

владимир зеленский

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Виктор Жданов. За последние три года украинцы заметно обеднели. Впрочем, это коснулось не всех. Коррупция и регулярное повышение жалованья превратило госслужащих не только в самый привилегированный, но и самый финансово успешный класс. Зачем на Украине создают сословия — в материале РИА Новости.Роковые яйцаВ Киеве официально признали мошенническую схему в Министерстве обороны на 20 миллионов долларов. Специальная антикоррупционная прокуратура (САП) раскрыла, что на закупке яиц и прочих продуктов для ВСУ военные чиновники в период руководства ведомством Алексея Резникова обогатили и себя, и подрядчиков. Слухи об этом ходили еще с начала 2023 года.САП считает, что на "заработанные" деньги поставщики скупали недвижимость за границей, в том числе отели в Хорватии. Сам Резников в число подозреваемых не попал. Отделался лишь увольнением "по собственному". Однако в Национальном антикоррупционном бюро, подтвердив отсутствие преследования экс-министра, заявили, что "досудебное расследование еще не закончено", и подробно комментировать ситуацию с Резниковым не стали.Последние три года украинская армия довольно часто упоминается в контексте дел о незаконном обогащении. Даже западные наемники поразились коррумпированности ВСУ. О положении дел рассказал в интервью газете Periodico испанец Жоан Эстевез, воевавший полгода в составе "интернационального легиона"."Там (на фронте. — Прим. ред.) царит масштабная коррупция. Часть поступившего оборудования исчезает. Затем вы видите его на рынках Киева. Солдаты сами покупают его, чтобы взять с собой на фронт", — заявил наемник, отметив ужасные условия содержания солдат.Поначалу он получал до 3800 долларов, затем ставку снизили на две тысячи. Стали платить только за работу на передовой. Это породило новую схему нелегального заработка."Были солдаты, которым приходилось давать взятку командиру, чтобы их отправили на фронт и там они заработали больше денег", — рассказал Эстевез.Прибыльное делоВласть тем временем продолжает богатеть. Глава киевского режима остается одним из самых финансово благополучных граждан страны. Как отмечал Forbes, даже украинские олигархи не смогли увеличить состояние в 2024 году. А он смог. По данным официальной декларации, доходы семьи Зеленского за прошлый год выросли на 2,86 миллиона гривен — до 15,29 миллиона (более 300 тысяч долларов).Доходы долларового миллионера Зеленского (по данным Forbes, его состояние в 2022-м оценивалось в 30 миллионов) — не только жалованье украинского президента. Глава киевского режима также зарабатывает на банковских вкладах и сдаче в аренду недвижимости. Последнее уже не первый год особенно способствует росту его благосостояния.Украинские чиновники за прошедший год разбогатели практически поголовно. Само собой, их скромные зарплаты не позволяют покупать дорогие авто и загородные дома. Чтобы не было вопросов, многие используют традиционные лазейки. Как выяснила украинская "Экономическая правда", в девяти из десяти случаев автомобили госслужащих оказались во владении их супругов — "успешных предпринимателей".Чиновники нередко оформляют движимое и недвижимое имущество на родственников, вообще не указанных в декларациях. Например, глава Антимонопольного комитета Павел Кириленко переписал часть "заработанного" отцу и бабушке жены: в 2024-м в собственности у скромных пенсионеров оказалось большое имение, два земельных участка под Киевом, 200 квадратных метров офисных помещений в столице, два кроссовера, а также три квартиры с парковочными местами в элитных ЖК и апартаменты в четырех высотках в Ужгороде.Навстречу феодализмуЗарплаты чиновников могут быть в десять раз выше, чем у обычных граждан. В среднем украинцы зарабатывают 520 долларов в месяц, госслужащие — около 1300. При этом их жалованье постоянно увеличивается — только в 2024 году рост более чем на 60%. Никакие другие категории работников такой щедрости не удостаиваются.Недавно Рада рассмотрела два законопроекта, которые должны скорректировать систему оплаты труда работников министерств. Их жалованье может вырасти сразу вдвое."Проголосовали за резкое повышение зарплат для работников министерств. Теперь у них зарплаты будут резко больше базовой зарплаты военнослужащего", — отметила нардеп София Федина.Нардеп Нина Южанина также ранее объявила, что в этом году прокуроров и судей вновь ждет прибавка. На это уже выделили 96,7 миллиона долларов. Зарплаты украинских врачей и учителей останутся без изменений."За счет высоких зарплат создается своего рода "новая аристократия", которая получает значительно больше остальных граждан и живет в "вакууме", зато она полностью лояльна власти, так как знает, что нигде больше таких денег не заработает. Можно сказать, что у нас формирование "новой шляхты" идет ускоренными темпами", — рассказал изданию "Страна" украинский экономист Алексей Кущ.Тем временем простые граждане продолжают тонуть в микрозаймах. По данным украинского Нацбанка, за год их задолженность перед микрокредитными организациями выросла в 1,7 раза. Общий долг на начало 2025 года — 380 миллионов долларов, что на 156 миллионов больше, чем в начале 2024-го.По оценкам Института демографии и социальных исследований Украины, число жителей страны, чей доход относится к крайней бедности, с 2022-го выросло в семь раз и достигло девяти процентов всего населения.Складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны — нищающий народ, обязанный, помимо всего прочего, пополнять на фронте редеющие ВСУ, а с другой — "аристократия" из чиновников, погрязших в коррупции, официально имеющих "бронь", высокие зарплаты и прочие привилегии. Котел украинских противоречий с каждым днем все ближе к точке кипения.

https://ria.ru/20250109/ukraina-1991739000.html

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киев, украина, алексей резников, вооруженные силы украины, владимир зеленский