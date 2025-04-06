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Сийярто ответил на угрозы главы МИД Эстонии

Сийярто ответил на угрозы главы МИД Эстонии - РИА Новости, 06.04.2025

Сийярто ответил на угрозы главы МИД Эстонии

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Маркуса Цахкны, назвав того одним из... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T17:47:00+03:00

2025-04-06T17:47:00+03:00

2025-04-06T20:05:00+03:00

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БУДАПЕШТ, 6 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто прокомментировал заявление главы МИД Эстонии Маркуса Цахкны, назвав того одним из самых фанатичных и ослепленных провоенных политиков в Европе.Ранее Цахкна заявил, что ЕС будет вынужден вернуть России активы, если Венгрия заблокирует в июне решение о продлении их заморозки, и напомнил о возможности лишить Будапешт права голоса в ЕС. "Читаю заявление министра иностранных дел Эстонии Маркуса Цахкны по поводу Венгрии. Суть в том, что он один из самых фанатичных и самых ослепленных провоенных политиков в Европе, желающий любой ценой продлить войну на Украине, и в то же время он свысока относится к тому, какие опасности это повлечет за собой", — написал Сийярто в социальных сетях. Ранее британская газета Financial Times сообщала, что европейские чиновники вновь обсуждают возможность лишения Венгрии права голоса в связи с позицией Будапешта, который может заблокировать совместные решения Евросоюза, в том числе направленные против Москвы. На фоне этих сообщений Сийярто заявил, что угрозы лишить Венгрию права голоса в ЕС за отстаивание национальных интересов заставляют усомниться в том, что Брюссель верно интерпретирует понятия демократии и верховенства права.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов России — примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов из них находятся в Евросоюзе, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Москве неоднократно называли это решение воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы.Министр иностранных дел Сергей Лавров предупреждал, что Москва ответит на конфискацию. По его словам, у России тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали на ее территории.

https://ria.ru/20250324/ssha-2007064477.html

https://ria.ru/20250310/sanktsii-2003940736.html

https://ria.ru/20250403/siyyarto-2009217615.html

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