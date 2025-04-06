https://ria.ru/20250406/udar-2009702902.html

При американском ударе по столице Йемена погибли три человека

При американском ударе по столице Йемена погибли три человека - РИА Новости, 06.04.2025

При американском ударе по столице Йемена погибли три человека

Три человека погибли, шесть получили ранения в результате авиаудара США по дому в столице Йемена Сане, заявил представитель министерства здравоохранения... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T22:08:00+03:00

2025-04-06T22:08:00+03:00

2025-04-06T22:18:00+03:00

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КАИР, 6 апр - РИА Новости. Три человека погибли, шесть получили ранения в результате авиаудара США по дому в столице Йемена Сане, заявил представитель министерства здравоохранения правительства йеменского движения "Ансар Алла" (хуситов) Анис аль-Асбахи."По первоначальным данным, три человека погибли, шесть получили ранения в результате американского авиаудара по дому… в городе Сана в воскресенье, 6 апреля", - написал аль-Асбахи в соцсети X.Президент США Дональд Трамп 15 марта отдал приказ военным предпринять "решительные и мощные" действия против движения "Ансар Алла" (хуситов) в Йемене. Центральное командование ВС США сообщило, что страна начала крупномасштабную операцию для защиты американских интересов.

https://ria.ru/20250406/khusity-2009698553.html

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сша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, йемен, сша, сана, дональд трамп, ансар алла