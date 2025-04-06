https://ria.ru/20250406/tuz-2009652201.html

"Туз в рукаве": в Германии восхитились решением Путина

"Туз в рукаве": в Германии восхитились решением Путина - РИА Новости, 06.04.2025

"Туз в рукаве": в Германии восхитились решением Путина

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев стал главным преимуществом президента России Владимира Путина перед командой его американского коллеги на переговорах, пишет немецкий РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T15:27:00+03:00

2025-04-06T15:27:00+03:00

2025-04-06T18:59:00+03:00

россия

германия

владимир путин

кирилл дмитриев

дональд трамп

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев стал главным преимуществом президента России Владимира Путина перед командой его американского коллеги на переговорах, пишет немецкий обозреватель Томас Фасбендер в своей статье для газеты Berliner Zeitung."Дмитриев — туз в рукаве Владимира Путина", — говорится в публикации.По мнению автора, благодаря своему опыту и широким связям в Соединенных Штатах глава РФПИ выглядит намного более компетентным в обсуждаемых вопросах по сравнению с представителями американской стороны. При этом старые контакты в команде американского президента дают ему неоспоримое преимущество, пояснил Фасбендер.Дмитриев сообщил журналистам, что в среду и четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждалось много вопросов по восстановлению отношений между РФ и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.Газета The Washington Post также отмечала профессионализм российской делегации на переговорах по Украине в Эр-Рияде, подчеркнув, что американские переговорщики не могут сравниться с "матерыми", опытными дипломатами, имеющими огромный опыт и необходимые знания.

https://ria.ru/20250402/berbok-2008872016.html

https://ria.ru/20250405/ursula-2009514371.html

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россия, германия, владимир путин, кирилл дмитриев, дональд трамп