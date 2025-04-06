https://ria.ru/20250406/tsentr-2009633979.html

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 06.04.2025

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"

Потери украинских формирований в зоне ответственности российской группировки "Центр" в ходе специальной военной операции за сутки составили до 430... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:19:00+03:00

2025-04-06T13:19:00+03:00

2025-04-06T13:31:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

красноармейск

зверево

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вооруженные силы рф

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потери украинских формирований в зоне ответственности российской группировки "Центр" в ходе специальной военной операции за сутки составили до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зелёный Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20250406/kiev-2009634730.html

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красноармейск

зверево

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россия, красноармейск, зверево, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина