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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 06.04.2025
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
Потери украинских формирований в зоне ответственности российской группировки "Центр" в ходе специальной военной операции за сутки составили до 430... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:19:00+03:00
2025-04-06T13:19:00+03:00
2025-04-06T13:31:00+03:00
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Потери украинских формирований в зоне ответственности российской группировки "Центр" в ходе специальной военной операции за сутки составили до 430 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, воздушно-десантной, двух штурмовых, двух егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады нацгвардии и отряда спецназначения "Омега" в районах населенных пунктов Котляровка, Ленина, Новопавловка, Зелёный Кут, Елизаветовка, Димитров, Новоэкономическое, Удачное, Красноармейск, Зверево, Новосергеевка и Петровское Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства."Потери украинских вооруженных формирований составили до 430 военнослужащих, семь боевых бронированных машин, пикап и пять артиллерийских орудий", - добавили в МО РФ.
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россия, красноармейск, зверево, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, Россия, Красноармейск, Зверево, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Украина
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 430 военных и семь бронемашин в зоне действий "Центра"