https://ria.ru/20250406/trevoga-2009596719.html
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2025
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T05:52:00+03:00
2025-04-06T05:52:00+03:00
2025-04-06T07:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
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дмитрий песков
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу начали объявлять по регионам с 4.59 мск.В Польше на этом фоне подняли в небо авиацию. Оперативное командование родов вооруженных сил страны утверждает, что это сделано якобы из-за "активной операции России на территории Украины". В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 7 марта.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20250405/drony-2009517275.html
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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу
На всей территории Украины второй раз за ночь объявили воздушную тревогу