https://ria.ru/20250406/trevoga-2009596719.html

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2025

На всей территории Украины вновь объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:52:00+03:00

2025-04-06T05:52:00+03:00

2025-04-06T07:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога второй раз за ночь объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. Согласно данным ресурса, тревогу начали объявлять по регионам с 4.59 мск.В Польше на этом фоне подняли в небо авиацию. Оперативное командование родов вооруженных сил страны утверждает, что это сделано якобы из-за "активной операции России на территории Украины". В прошлый раз польские военные поднимали в воздух истребители по той же причине 7 марта.В ответ на атаки ВСУ на гражданские объекты российские войска регулярно бьют по местам расположения личного состава, техники и наемников, а также по инфраструктуре Украины: объектам оборонной промышленности, военного управления и связи.При этом представитель Кремля Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что военные не наносят удары по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20250405/drony-2009517275.html

https://ria.ru/20250404/spetsoperatsiya-2009448981.html

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украина, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины