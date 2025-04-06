https://ria.ru/20250406/trevoga-2009592089.html

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2025

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:08:00+03:00

2025-04-06T02:08:00+03:00

2025-04-06T02:20:00+03:00

специальная военная операция на украине

украина

волынская область

россия

дмитрий песков

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны.Ранее воздушная тревога прозвучала почти во всех областях страны, кроме Волынской области.Согласно данным ресурса, тревога была объявлена в Волынской области в 01.59 по мск. В результате тревога звучала по всей территории Украины.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20250405/vsu-2009584752.html

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украина, волынская область, россия, дмитрий песков, вооруженные силы украины