https://ria.ru/20250406/trevoga-2009591501.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.04.2025
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T01:59:00+03:00
2025-04-06T01:59:00+03:00
2025-04-06T01:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
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полтавская область
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вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в десяти областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ведомства, тревога продолжает звучать в ранее объявленных Днепропетровской, Харьковской и Полтавской областях. Согласно данным ресурса, тревога была также объявлена в Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Киевской, Черниговской, Сумской областях страны. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся в том числе по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20250405/sapery-2009576493.html
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украина, россия, полтавская область, дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, Полтавская область, Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины власти объявили воздушную тревогу