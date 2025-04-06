Рейтинг@Mail.ru
В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта - РИА Новости, 06.04.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:06 06.04.2025 (обновлено: 07:11 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/transport-2009598834.html
В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта
В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта - РИА Новости, 06.04.2025
В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта
Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет - 15 минут и 48 секунд в обе стороны, это почти на... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T07:06:00+03:00
2025-04-06T07:11:00+03:00
общество
россия
федеральная служба государственной статистики (росстат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936839939_0:323:3065:2047_1920x0_80_0_0_0fbeeb939d4c4943df3df1ef79aaa193.jpg
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет - 15 минут и 48 секунд в обе стороны, это почти на четыре минуты больше показателя двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Средняя продолжительность ожидания общественного транспорта во время поездки туда и обратно составила 15 минут и 48 секунд в 2024 году. Двумя годами ранее показатель составлял около 12 минут. Время ожидания в прошлом году стало рекордным как минимум с 2016 года (более ранних данных Росстат не публикует). При этом до 2024 года среднее время ожидания транспорта не превышало 12 минут. Россияне также рассказали, что стали реже пользоваться общественным транспортом, хотя продолжительность времени в пути выросла. Так, в среднем россияне совершали в месяц 17 поездок, еще два года назад их было почти 18. В то же время опрошенные в среднем проводили в пути 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше значения 2022 года. В целом в России за последние два года доля пользующихся общественным транспортом снизилась - до 50,5% с 53,5% двумя годами ранее. Чаще всего общественным транспортом пользуются россияне в возрасте 15-24 лет и старшее поколение от 70 лет. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
https://ria.ru/20250318/cherepovets-2005810855.html
https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819246.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/1e/1936839939_336:0:3065:2047_1920x0_80_0_0_8555a89885ce2bb9cc1ec18b6904fd95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Россия, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта

Время ожидания общественного транспорта в России достигло 15 минут и 48 секунд

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТрамвайный вагон в Краснодаре
Трамвайный вагон в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Трамвайный вагон в Краснодаре . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет - 15 минут и 48 секунд в обе стороны, это почти на четыре минуты больше показателя двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом.
Средняя продолжительность ожидания общественного транспорта во время поездки туда и обратно составила 15 минут и 48 секунд в 2024 году. Двумя годами ранее показатель составлял около 12 минут.
Череповецкий трамвай 71-911ЕМ Львенок - РИА Новости, 1920, 18.03.2025
В парке общественного транспорта Череповца появятся новые трамваи
18 марта, 18:54
Время ожидания в прошлом году стало рекордным как минимум с 2016 года (более ранних данных Росстат не публикует). При этом до 2024 года среднее время ожидания транспорта не превышало 12 минут.
Россияне также рассказали, что стали реже пользоваться общественным транспортом, хотя продолжительность времени в пути выросла. Так, в среднем россияне совершали в месяц 17 поездок, еще два года назад их было почти 18. В то же время опрошенные в среднем проводили в пути 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше значения 2022 года.
В целом в России за последние два года доля пользующихся общественным транспортом снизилась - до 50,5% с 53,5% двумя годами ранее. Чаще всего общественным транспортом пользуются россияне в возрасте 15-24 лет и старшее поколение от 70 лет.
Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.
Председатель законодательного собрания Свердловской области Людмила Бабушкина - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Бабушкина поручит изучить вопрос улучшения законодательства по транспорту
3 марта, 17:43
 
ОбществоРоссияФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала