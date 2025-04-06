https://ria.ru/20250406/transport-2009598834.html

В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта

В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта - РИА Новости, 06.04.2025

В России зафиксировали рекордное время ожидания общественного транспорта

Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет - 15 минут и 48 секунд в обе стороны, это почти на... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:06:00+03:00

2025-04-06T07:06:00+03:00

2025-04-06T07:11:00+03:00

общество

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Время ожидания общественного транспорта в России в прошлом году достигло рекорда как минимум за девять лет - 15 минут и 48 секунд в обе стороны, это почти на четыре минуты больше показателя двумя годами ранее, следует из анализа РИА Новости данных комплексного наблюдения условий жизни россиян, проведенного Росстатом. Средняя продолжительность ожидания общественного транспорта во время поездки туда и обратно составила 15 минут и 48 секунд в 2024 году. Двумя годами ранее показатель составлял около 12 минут. Время ожидания в прошлом году стало рекордным как минимум с 2016 года (более ранних данных Росстат не публикует). При этом до 2024 года среднее время ожидания транспорта не превышало 12 минут. Россияне также рассказали, что стали реже пользоваться общественным транспортом, хотя продолжительность времени в пути выросла. Так, в среднем россияне совершали в месяц 17 поездок, еще два года назад их было почти 18. В то же время опрошенные в среднем проводили в пути 42 минуты и 42 секунды, что на две минуты больше значения 2022 года. В целом в России за последние два года доля пользующихся общественным транспортом снизилась - до 50,5% с 53,5% двумя годами ранее. Чаще всего общественным транспортом пользуются россияне в возрасте 15-24 лет и старшее поколение от 70 лет. Исследование проходит с периодичностью один раз в два года и охватом 60 тысяч домохозяйств, основано на выборочном опросе представителей различных групп и слоев населения, проживающих во всех субъектах России. Предыдущее прошло в 2022 году.

https://ria.ru/20250318/cherepovets-2005810855.html

https://ria.ru/20250303/babushkina-2002819246.html

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общество, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)