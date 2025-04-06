“На руку России”: в Германии испугались последствий тарифов Трампа
T-online: тарифная политика Трампа лишит Киев поддержки и сыграет на руку России
© AP Photo / Mark SchiefelbeinПрезидент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Президент Дональд Трамп после подписания указа о введении новых пошлин на импортные товары в Розовом саду Белого дома. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новая экономическая политика президента США Дональда Трампа грозит Штатам рецессией, что поставит под вопрос поддержку Украины и окажется на руку России, такое мнение высказывается в статье в немецком издании T-Online.
"Если экономическая политика Трампа приведет Соединенные Штаты к рецессии, то самое позднее к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще дальше тратить деньги на поддержку Украины", — говорится в материале.
Автор материала полагает, что это будет на руку России.
"Кремль, похоже, хочет воспользоваться тем фактом, что Трамп часто позиционирует себя как переговорщик", — отмечается в статье.
Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.
Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.