https://ria.ru/20250406/tramp-2009599393.html

“На руку России”: в Германии испугались последствий тарифов Трампа

“На руку России”: в Германии испугались последствий тарифов Трампа - РИА Новости, 06.04.2025

“На руку России”: в Германии испугались последствий тарифов Трампа

Новая экономическая политика президента США Дональда Трампа грозит Штатам рецессией, что поставит под вопрос поддержку Украины и окажется на руку России, такое... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T07:14:00+03:00

2025-04-06T07:14:00+03:00

2025-04-06T07:14:00+03:00

сша

россия

германия

дональд трамп

дмитрий песков

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Новая экономическая политика президента США Дональда Трампа грозит Штатам рецессией, что поставит под вопрос поддержку Украины и окажется на руку России, такое мнение высказывается в статье в немецком издании T-Online."Если экономическая политика Трампа приведет Соединенные Штаты к рецессии, то самое позднее к лету возобновятся дебаты о том, хотят ли американцы вообще дальше тратить деньги на поддержку Украины", — говорится в материале.Автор материала полагает, что это будет на руку России."Кремль, похоже, хочет воспользоваться тем фактом, что Трамп часто позиционирует себя как переговорщик", — отмечается в статье.Президент США Дональд Трамп в среду подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Базовая минимальная ставка составит 10 процентов, при этом большинство стран столкнутся с повышенными ставками, которые, как объяснило управление торгового представителя Соединенных Штатов, были рассчитаны, исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретной страной, чтобы вместо дефицита был баланс. Например, на товары из Европейского союза пошлина составляет 20%. По мнению Трампа, это станет "декларацией экономической независимости" США и поможет использовать "триллионы и триллионы долларов" для выплаты государственного долга.Россия не попала под новые американские пошлины, поскольку торговля с США в осязаемых цифрах отсутствует, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html

https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html

сша

россия

германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сша, россия, германия, дональд трамп, дмитрий песков, введение трампом пошлин на импорт