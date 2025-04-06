https://ria.ru/20250406/tramp-2009596326.html

"Путь для противников": в Пентагоне накинулись на Трампа

"Путь для противников": в Пентагоне накинулись на Трампа - РИА Новости, 06.04.2025

"Путь для противников": в Пентагоне накинулись на Трампа

Если тарифы и угрозы президента США Дональда Трампа разрушат партнерство в военной сфере с Канадой, Пентагон потеряет часть возможностей отслеживать вражеские... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T05:48:00+03:00

2025-04-06T05:48:00+03:00

2025-04-06T05:49:00+03:00

в мире

сша

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северная америка

дональд трамп

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министерство обороны сша

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Если тарифы и угрозы президента США Дональда Трампа разрушат партнерство в военной сфере с Канадой, Пентагон потеряет часть возможностей отслеживать вражеские угрозы, такое мнение выразил генерал ВВС США Грегори Гийо на слушаниях в Комитете по вооруженным силам Палаты представителей США.Без канадских радиолокационных станций "северному направлению будет сильно не хватать ресурсов, в результате наша осведомленность о ситуации и реакция на северном направлении, которое является самым быстрым и простым путем для противников к Северной Америке, резко снизится", заявил он.Гийом предупредил, что США придется потратить значительные средства на радары, самолеты и военные корабли, чтобы восстановить способность выявлять приближающиеся угрозы. При этом генерал подчеркнул, что, несмотря на все разногласия, отношения между военными США и Канады “крепки, как никогда”."У нас есть несколько сотен канадцев, которые работают бок о бок с нами, а также на объектах. <…> Все сосредоточены на защите нашего континента", — заявил он.Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно предлагал Канаде стать 51-м штатом и угрожал Оттаве торговыми пошлинами.Вечером 2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других стран. Глава Белого дома анонсировал, что базовая минимальная ставка составит десять процентов, но для каждой страны тариф будет откалиброван и составит половину от того, что они взимают с компаний, ввозящих американские товары. Он также ввел 25% на импорт всех зарубежных автомобилей, начиная с 5 апреля.Новый премьер-министр Марк Карни заявил, что Канада введет зеркальные пошлины в 25 процентов на все автомобили, импортируемые из США, если они не соответствуют условиям соглашения о свободной торговле в Северной Америке.

https://ria.ru/20250406/ukraina-2009593596.html

https://ria.ru/20250402/smi-2008994289.html

https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html

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в мире, сша, канада, северная америка, дональд трамп, марк карни, министерство обороны сша