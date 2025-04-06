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"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам - РИА Новости, 06.04.2025
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02:09 06.04.2025 (обновлено: 12:50 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html
"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам
"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам - РИА Новости, 06.04.2025
"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам
Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 06.04.2025
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сша
китай
дональд трамп
скотт бессент
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим", — написал он.При этом глава Белого дома подчеркнул, что США пострадали не так сильно, как Китай, который, по его словам, потерял гораздо больше."Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко", — утверждает американский лидер.Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары.
https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009585521.html
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сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт
США, Китай, Дональд Трамп, Скотт Бессент, Введение Трампом пошлин на импорт
"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам

Трамп: США ждут трудные времена из-за пошлин, но Китай потерял больше

© AP PhotoПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© AP Photo
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social.
«
"Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим", — написал он.
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При этом глава Белого дома подчеркнул, что США пострадали не так сильно, как Китай, который, по его словам, потерял гораздо больше.
"Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко", — утверждает американский лидер.
Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.
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По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.
В отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары.
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