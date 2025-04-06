https://ria.ru/20250406/tramp-2009592260.html

"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам

"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам - РИА Новости, 06.04.2025

"Держитесь крепче": Трамп выступил с пугающим обращением к американцам

Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T02:09:00+03:00

2025-04-06T02:09:00+03:00

2025-04-06T12:50:00+03:00

сша

китай

дональд трамп

скотт бессент

введение трампом пошлин на импорт

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МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Соединенные Штаты ждут трудные времена, но конечный результат будет историческим, заявил президент Дональд Трамп в соцсети Truth Social."Это экономическая революция, и мы победим, держитесь крепче, хотя это будет нелегко, но конечный результат будет историческим", — написал он.При этом глава Белого дома подчеркнул, что США пострадали не так сильно, как Китай, который, по его словам, потерял гораздо больше."Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко", — утверждает американский лидер.Трамп 2 апреля объявил о введении взаимных пошлин на импорт из других государств. Базовая минимальная ставка составит десять процентов. Но практически каждая страна столкнется с повышенными ставками — их рассчитали исходя из показателей торгового дефицита Штатов с конкретным государством, чтобы добиться баланса.По мнению американского лидера, введение пошлин станет декларацией экономической независимости США и поможет использовать огромные средства для выплаты госдолга.В отношении Китая новые пошлины складываются с уже действующими и в сумме достигают 54 процентов. В ответ Госсовет КНР ввел дополнительные пошлины в размере 34 процента на все американские товары.

https://ria.ru/20250405/pobeditel-2009585521.html

https://ria.ru/20250405/senator-2009561690.html

https://ria.ru/20250405/ssha-2009579359.html

сша

китай

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сша, китай, дональд трамп, скотт бессент, введение трампом пошлин на импорт