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Москвичей предупредили о сильном снеге и метели - РИА Новости, 06.04.2025
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08:06 06.04.2025 (обновлено: 08:07 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/tishkovets-2009601264.html
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели - РИА Новости, 06.04.2025
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели
Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил... РИА Новости, 06.04.2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним теплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица. Снежный покров составит 5-10 сантиметров… Температура воздуха (в Москве - ред.) 0 - минус 3 градуса", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 миллиметра ртутного столба.
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Москвичей предупредили о сильном снеге и метели

Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются сильный снег и метель

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкСнег в Москве
Снег в Москве - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним теплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица. Снежный покров составит 5-10 сантиметров… Температура воздуха (в Москве - ред.) 0 - минус 3 градуса", - рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 миллиметра ртутного столба.
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