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Москвичей предупредили о сильном снеге и метели
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели - РИА Новости, 06.04.2025
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели
Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T08:06:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним теплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица. Снежный покров составит 5-10 сантиметров… Температура воздуха (в Москве - ред.) 0 - минус 3 градуса", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 миллиметра ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, погода
Москвичей предупредили о сильном снеге и метели
Тишковец: в Москве в воскресенье ожидаются сильный снег и метель