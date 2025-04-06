https://ria.ru/20250406/tishkovets-2009601264.html

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели - РИА Новости, 06.04.2025

Москвичей предупредили о сильном снеге и метели

Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T08:06:00+03:00

2025-04-06T08:06:00+03:00

2025-04-06T08:07:00+03:00

москва

погода

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Сильный снег и метель ожидаются временами в Москве в воскресенье, высота снежного покрова составит 5-10 сантиметров, воздух прогреется до 0 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится волновым циклоном с центром над Курском и связанным с ним теплым атмосферным фронтом. Облачно, временами сильный снег, метель, гололедица. Снежный покров составит 5-10 сантиметров… Температура воздуха (в Москве - ред.) 0 - минус 3 градуса", - рассказал Тишковец.Синоптик отметил, что будет дуть северо-восточный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду и с порывами до 15 метров в секунду. Показания барометров будут меняться мало и составят 742 миллиметра ртутного столба.

https://ria.ru/20250404/vilfand-2009242919.html

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2025

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

москва, погода