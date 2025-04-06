https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html

Друг Паши Техника рассказал о подготовке транспортировки тела в Москву

Друг Паши Техника рассказал о подготовке транспортировки тела в Москву - РИА Новости, 06.04.2025

Друг Паши Техника рассказал о подготовке транспортировки тела в Москву

Процесс оформления документов для транспортировки тела музыканта Паши Техника (Павла Ивлева) из Таиланда идет в настоящее время, когда они будут готовы, его... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T14:42:00+03:00

2025-04-06T14:42:00+03:00

2025-04-06T14:42:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Процесс оформления документов для транспортировки тела музыканта Паши Техника (Павла Ивлева) из Таиланда идет в настоящее время, когда они будут готовы, его перевезут в Москву, сообщил РИА Новости друг артиста Лука Сафронов-Затравкин. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. "Как мы все организуем, так и будет. Я сейчас как раз-таки этим занимаюсь. Сейчас мы оформляем документы, с этим не так все просто. В ближайшие время, день-два, - и это все будет сделано. Надеюсь, что получится раньше. Мы максимально пытаемся ускорить этот процесс", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о том, когда тело Паши Техника перевезут в Москву, и когда состоятся прощание и похороны. По словам Сафронова-Затравкина, о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html

https://ria.ru/20250404/prichina-2009452412.html

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москва, таиланд, россия