https://ria.ru/20250406/tekhas-2009711654.html

Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500

Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500 - РИА Новости, 06.04.2025

Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500

Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 499, сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T23:33:00+03:00

2025-04-06T23:33:00+03:00

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 499, сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший. Ранее министерство здравоохранения и социального обеспечения штата сообщало о 422 случаях заражения в штате. "На сегодняшний день в 22 штатах зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 - в Техасе", - написал Кеннеди-младший в соцсети Х. Министр добавил, что в воскресенье он приехал в Техас на фоне второго случая смерти ребенка, который, предположительно, связан со вспышкой кори в штате. Ранее официальный представитель администрации города Лаббок в штате Техас Лорен Адамс сообщила, что распространение вируса в регионе в значительной степени связано с очагами среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами для работы, посещения церквей и других повседневных нужд. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.

https://ria.ru/20250322/chesotka-2006718143.html

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