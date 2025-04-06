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Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500 - РИА Новости, 06.04.2025
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23:33 06.04.2025 (обновлено: 23:34 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/tekhas-2009711654.html
Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500
Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500 - РИА Новости, 06.04.2025
Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500
Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 499, сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T23:33:00+03:00
2025-04-06T23:34:00+03:00
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 499, сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший. Ранее министерство здравоохранения и социального обеспечения штата сообщало о 422 случаях заражения в штате. "На сегодняшний день в 22 штатах зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 - в Техасе", - написал Кеннеди-младший в соцсети Х. Министр добавил, что в воскресенье он приехал в Техас на фоне второго случая смерти ребенка, который, предположительно, связан со вспышкой кори в штате. Ранее официальный представитель администрации города Лаббок в штате Техас Лорен Адамс сообщила, что распространение вируса в регионе в значительной степени связано с очагами среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами для работы, посещения церквей и других повседневных нужд. Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
https://ria.ru/20250322/chesotka-2006718143.html
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в мире, техас, сша
В мире, Техас, США
Число заболевших корью в Техасе почти достигло 500

Число заболевших корью в американском Техасе достигло 499 человек

© Depositphotos.com / katerynakonВирус кори
Вирус кори - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Depositphotos.com / katerynakon
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число заболевших корью в американском штате Техас возросло до 499, сообщил министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди-младший.
Ранее министерство здравоохранения и социального обеспечения штата сообщало о 422 случаях заражения в штате.
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"На сегодняшний день в 22 штатах зарегистрировано 642 подтвержденных случая кори, из них 499 - в Техасе", - написал Кеннеди-младший в соцсети Х.
Министр добавил, что в воскресенье он приехал в Техас на фоне второго случая смерти ребенка, который, предположительно, связан со вспышкой кори в штате.
Ранее официальный представитель администрации города Лаббок в штате Техас Лорен Адамс сообщила, что распространение вируса в регионе в значительной степени связано с очагами среди меннонитских общин, члены которых часто перемещаются между небольшими городами для работы, посещения церквей и других повседневных нужд.
Корь - это вирусное заболевание, передающееся воздушно-капельным путем и способное сохраняться в воздухе до двух часов. По информации Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), девять из десяти человек без иммунитета заражаются при контакте с инфицированным. Хотя большинство пациентов выздоравливают, заболевание может привести к серьезным последствиям, таким как воспаление легких, отек мозга, слепота и смерть.
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