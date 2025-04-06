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Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца - РИА Новости, 06.04.2025
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18:36 06.04.2025 (обновлено: 18:40 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/tehnik-2009672116.html
Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца
Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца - РИА Новости, 06.04.2025
Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца
Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что пока еще не знает, когда пройдут похороны рэпера, это станет известно позднее, так как тело... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T18:36:00+03:00
2025-04-06T18:40:00+03:00
москва
таиланд
пхукет (остров)
павел ивлев
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что пока еще не знает, когда пройдут похороны рэпера, это станет известно позднее, так как тело исполнителя еще в Таиланде. В воскресенье друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что в настоящее время идет непростой процесс оформления всех документов для транспортировки тела артиста, "день-два" - и они будут готовы, после чего его перевезут в Москву. По его словам, о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее. "Я пока не знаю, когда (состоятся - ред.) прощание и похороны, тело еще в Тае (Таиланде - ред.). Завтра буду с утра в больнице, и какая-то информация будет. Далее: морг, подготовка - и только потом мы определим время и место прощания", - написал Яровный в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html
https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html
москва
таиланд
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москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев
Москва, Таиланд, Пхукет (остров), Павел Ивлев
Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца

Директор Паши Техника сказал, что не знает, когда состоятся похороны музыканта

© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
Рэпер Паша Техник - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© @techniquepashalive
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что пока еще не знает, когда пройдут похороны рэпера, это станет известно позднее, так как тело исполнителя еще в Таиланде.
В воскресенье друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что в настоящее время идет непростой процесс оформления всех документов для транспортировки тела артиста, "день-два" - и они будут готовы, после чего его перевезут в Москву. По его словам, о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.
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"Я пока не знаю, когда (состоятся - ред.) прощание и похороны, тело еще в Тае (Таиланде - ред.). Завтра буду с утра в больнице, и какая-то информация будет. Далее: морг, подготовка - и только потом мы определим время и место прощания", - написал Яровный в своем Telegram-канале.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.
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МоскваТаиландПхукет (остров)Павел Ивлев
 
 
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