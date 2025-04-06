https://ria.ru/20250406/tehnik-2009672116.html

Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца

Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца - РИА Новости, 06.04.2025

Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца

Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что пока еще не знает, когда пройдут похороны рэпера, это станет известно позднее, так как тело... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T18:36:00+03:00

2025-04-06T18:36:00+03:00

2025-04-06T18:40:00+03:00

москва

таиланд

пхукет (остров)

павел ивлев

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что пока еще не знает, когда пройдут похороны рэпера, это станет известно позднее, так как тело исполнителя еще в Таиланде. В воскресенье друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что в настоящее время идет непростой процесс оформления всех документов для транспортировки тела артиста, "день-два" - и они будут готовы, после чего его перевезут в Москву. По его словам, о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее. "Я пока не знаю, когда (состоятся - ред.) прощание и похороны, тело еще в Тае (Таиланде - ред.). Завтра буду с утра в больнице, и какая-то информация будет. Далее: морг, подготовка - и только потом мы определим время и место прощания", - написал Яровный в своем Telegram-канале. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации. Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет. Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.

https://ria.ru/20250405/tekhnik-2009460038.html

https://ria.ru/20250406/telo-2009648201.html

москва

таиланд

пхукет (остров)

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, таиланд, пхукет (остров), павел ивлев