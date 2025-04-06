Директор Паши Техника не знает, когда пройдут похороны певца
Директор Паши Техника сказал, что не знает, когда состоятся похороны музыканта
© @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
© @techniquepashalive
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Директор Паши Техника (Павла Ивлева) Марк Яровный сообщил, что пока еще не знает, когда пройдут похороны рэпера, это станет известно позднее, так как тело исполнителя еще в Таиланде.
В воскресенье друг Паши Техника Лука Сафронов-Затравкин сообщил РИА Новости, что в настоящее время идет непростой процесс оформления всех документов для транспортировки тела артиста, "день-два" - и они будут готовы, после чего его перевезут в Москву. По его словам, о дате и месте прощания и похорон сообщат позднее.
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"Я пока не знаю, когда (состоятся - ред.) прощание и похороны, тело еще в Тае (Таиланде - ред.). Завтра буду с утра в больнице, и какая-то информация будет. Далее: морг, подготовка - и только потом мы определим время и место прощания", - написал Яровный в своем Telegram-канале.
В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации.
Ранее в СМИ появилась информация, что прощание с Пашей Техником может пройти в храме Петра и Павла в Лефортово, при этом в самой церкви РИА Новости сообщили, что пока записей на отпевание в ближайшие дни нет.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir.