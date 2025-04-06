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В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:38 06.04.2025 (обновлено: 13:39 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636901.html
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
Удары нанесены в Сумах по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ, складам с техникой и ракетной системе ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:38:00+03:00
2025-04-06T13:39:00+03:00
специальная военная операция на украине
сергей лебедев
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
россия
сумы
украина
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Сумах по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ, складам с техникой и ракетной системе ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы... Под удар попали ПВД в санатории, ПВД в гражданском объекте. Есть попадание по складу в направлении хлебозавода с элеватором, но там еще очень много техники... Также сообщают, что попали в ракетную систему ПВО: был большой разлет с детонацией и искрами", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636347.html
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сергей лебедев, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия, сумы, украина
Специальная военная операция на Украине, Сергей Лебедев, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия, Сумы, Украина
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ

В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ, технике и системе ПВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий ВС РФ запускает дрон в зоне СВО. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Сумах по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ, складам с техникой и ракетной системе ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы... Под удар попали ПВД в санатории, ПВД в гражданском объекте. Есть попадание по складу в направлении хлебозавода с элеватором, но там еще очень много техники... Также сообщают, что попали в ракетную систему ПВО: был большой разлет с детонацией и искрами", - заявил Лебедев.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой
13:35
 
Специальная военная операция на УкраинеСергей ЛебедевВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФРоссияСумыУкраина
 
 
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