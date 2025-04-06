https://ria.ru/20250406/sumy-2009636901.html
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ - РИА Новости, 06.04.2025
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
Удары нанесены в Сумах по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ, складам с техникой и ракетной системе ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:38:00+03:00
2025-04-06T13:38:00+03:00
2025-04-06T13:39:00+03:00
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Удары нанесены в Сумах по пунктам временной дислокации (ПВД) ВСУ, складам с техникой и ракетной системе ПВО, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы... Под удар попали ПВД в санатории, ПВД в гражданском объекте. Есть попадание по складу в направлении хлебозавода с элеватором, но там еще очень много техники... Также сообщают, что попали в ракетную систему ПВО: был большой разлет с детонацией и искрами", - заявил Лебедев.
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636347.html
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В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ
В Сумах нанесли удары по пунктам временной дислокации ВСУ, технике и системе ПВО