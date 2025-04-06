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В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой - РИА Новости, 06.04.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:35 06.04.2025 (обновлено: 13:49 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/sumy-2009636347.html
В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой
В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой - РИА Новости, 06.04.2025
В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой
Ударом в Сумах поражена группа с бронетехникой, готовившаяся к выходу в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:35:00+03:00
2025-04-06T13:49:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
сергей лебедев
сумы
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Ударом в Сумах поражена группа с бронетехникой, готовившаяся к выходу в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев. "Сумы... Известно, что накрыли небольшую группу с бронетехникой, которые на окраине города подготавливались к выходу в Курскую область", - заявил Лебедев.Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
https://ria.ru/20240830/sumy-1969376626.html
курская область
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курская область, сергей лебедев, сумы
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Сергей Лебедев, Сумы
В Сумах поразили группу военных ВСУ с бронетехникой

В Сумах поразили группу военных ВСУ, готовившихся к выходу в Курскую область

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 апр - РИА Новости. Ударом в Сумах поражена группа с бронетехникой, готовившаяся к выходу в Курскую область, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
"Сумы... Известно, что накрыли небольшую группу с бронетехникой, которые на окраине города подготавливались к выходу в Курскую область", - заявил Лебедев.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на государственную границу. Президент России Владимир Путин 19 февраля сообщил, что бойцы 810-й бригады, которая ведет бои в Курской области, пересекли границу России и вышли на территорию противника, на всей линии фронта российские войска наступают. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности действует режим КТО.
О том, что в освобождении Курской области произошел решающий перелом в пользу России, стало известно в начале марта. Замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев 9 марта, говоря об обстановке в регионе, подчеркнул, что "крышка дымящегося котла практически закрыта", наступление российских военных продолжается. Согласно сводкам российского военного ведомства, только с 8 по 14 марта ВС России освободили 30 населенных пунктов в Курской области, включая районный центр Суджу.
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