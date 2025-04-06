https://ria.ru/20250406/ssha-2009695963.html

США могут поставить Киеву жесткий ультиматум, пишет Telegraph

США могут поставить Киеву жесткий ультиматум, пишет Telegraph - РИА Новости, 06.04.2025

США могут поставить Киеву жесткий ультиматум, пишет Telegraph

США могут поставить Киев перед ультиматумом, предусматривающим либо мир на условиях России, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T21:22:00+03:00

2025-04-06T21:22:00+03:00

2025-04-06T21:22:00+03:00

россия

украина

сша

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владимир зеленский

кирилл дмитриев

российский фонд прямых инвестиций

нато

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. США могут поставить Киев перед ультиматумом, предусматривающим либо мир на условиях России, либо полное лишение разведывательной и логистической поддержки со стороны американцев, пишет британская газета Daily Telegraph. "Скорее всего, Украина столкнется с ультиматумом: либо подписать мирное соглашение, заключенное при посредничестве (президента США Дональда - ред.) Трампа и продиктованное (президентом РФ Владимиром Путиным - ред.), либо навсегда лишиться разведывательной и логистической поддержки США", - говорится в публикации издания. Telegraph отмечает, что в Штатах у Трампа есть союзники в этом вопросе, которые также рассматривают требование России о признании ее новых территорий как справедливое. Издание подчеркивает символизм прибытия в Вашингтон главы РФПИ Кирилла Дмитриева, визит которого произошел немногим позже перепалки Трампа с Владимиром Зеленским, в результате которой Зеленского и украинскую делегацию попросили удалиться из Белого дома. Telegraph описывает это как "дипломатический переворот" для Москвы, отмечая, что Дмитриев приехал туда, откуда "изгнали" Зеленского. "Трамп, похоже, рассматривает (Украину - ред.) как полностью принадлежащее США дочернее предприятие", - пишет газета. Президент РФ Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должно быть не краткое перемирие и передышка для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир. По его словам, власти России продолжат бороться за интересы российского народа, в этом заключается смысл спецоперации. Мир на Украине, отмечал Путин, должен быть основан на "уважении законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". По его словам, Россия 30 лет пыталась договориться с НАТО о принципах безопасности в Европе, но в ответ сталкивалась либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а альянс тем временем, несмотря на протесты Москвы, неуклонно расширяется и приближается к границам РФ. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма" закрыт окончательно". В октябре 2022 года по итогам референдумов Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области были приняты в состав России.

https://ria.ru/20250405/mask-2009570177.html

https://ria.ru/20250312/tramp-2004625172.html

https://ria.ru/20250404/konflikt-2009348089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, украина, сша, владимир путин, владимир зеленский, кирилл дмитриев, российский фонд прямых инвестиций, нато, оон