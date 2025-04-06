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Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США - РИА Новости, 06.04.2025
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13:59 06.04.2025 (обновлено: 14:12 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ssha-2009641576.html
Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США
Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США - РИА Новости, 06.04.2025
Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США
Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T13:59:00+03:00
2025-04-06T14:12:00+03:00
россия
сша
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
в мире
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Москва, 6 апр - РИА Новости. Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу."Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев на вопрос о том, когда ждать следующих контактов РФ и США.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между РФ и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
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россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире
Россия, США, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, В мире
Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США

Дмитриев: новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Москва, 6 апр - РИА Новости. Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу.
"Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев на вопрос о том, когда ждать следующих контактов РФ и США.
Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между РФ и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на Фестивале новых медиа - РИА Новости, 1920, 04.04.2025
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РоссияСШАКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийВ мире
 
 
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