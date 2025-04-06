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Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США

Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США - РИА Новости, 06.04.2025

Глава РФПИ заявил о новых планируемых контактах России и США

Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T13:59:00+03:00

2025-04-06T13:59:00+03:00

2025-04-06T14:12:00+03:00

россия

сша

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

в мире

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Москва, 6 апр - РИА Новости. Новые контакты России и США можно ждать уже на следующей неделе, заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами и глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью Первому каналу."Уже на следующей неделе", - ответил Дмитриев на вопрос о том, когда ждать следующих контактов РФ и США.Ранее Дмитриев сообщил журналистам, что в среду-четверг по поручению президента России Владимира Путина проводил встречи в Вашингтоне с ключевыми чиновниками администрации американского лидера Дональда Трампа. По словам Дмитриева, в ходе переговоров обсуждались много вопросов по восстановлению отношений между РФ и США, в том числе экономическое сотрудничество, а также возобновление прямого авиасообщения между странами.

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россия, сша, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, в мире