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Число погибших из-за непогоды в США возросло до 12, сообщает ABC - РИА Новости, 06.04.2025
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06:45 06.04.2025 (обновлено: 09:58 06.04.2025)
https://ria.ru/20250406/ssha-2009598089.html
Число погибших из-за непогоды в США возросло до 12, сообщает ABC
Число погибших из-за непогоды в США возросло до 12, сообщает ABC - РИА Новости, 06.04.2025
Число погибших из-за непогоды в США возросло до 12, сообщает ABC
Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США возросло до 12 со среды, сообщает телеканал ABC в воскресенье. РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T06:45:00+03:00
2025-04-06T09:58:00+03:00
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теннесси
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США возросло до 12 со среды, сообщает телеканал ABC в воскресенье. Ранее телеканал CNN сообщал в общей сложности о семи погибших в штатах Теннесси, Миссури и Индиана. "Со среды в результате обрушившейся сильной непогоды погибли по меньшей мере 12 человек", - говорится в сообщении телеканала. По данным ABC, в штате Кентукки жертвой стихии стал 9-летний мальчик, которого унесло паводковыми водами, также в штате Арканзас, в городе Литл-Рок, из-за непогоды погиб 5-летний ребенок. Кроме того, несколько человек погибли на юго-западе штата Теннесси в результате торнадо. Ранее Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщала, что угроза штормов и торнадо отмечена в девяти штатах - Арканзасе, Луизиане, Техасе, Теннесси, Миссисипи, Миссури, Кентукки, Иллинойсе и Индиане. На располагающиеся по направлению движения непогоды Алабаму, Оклахому, Огайо и Мичиган распространена угроза сильного ветра и наводнений.
https://ria.ru/20250330/ssha-2008198721.html
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в мире, теннесси, миссури, индиана
В мире, Теннесси, Миссури, Индиана
Число погибших из-за непогоды в США возросло до 12, сообщает ABC

ABC: число погибших из-за непогоды в США возросло до 12

© Getty Images / Scott OlsonПоследствия наводнения в штате Миссури, США. 5 апреля 2025
Последствия наводнения в штате Миссури, США. 5 апреля 2025 - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© Getty Images / Scott Olson
Последствия наводнения в штате Миссури, США. 5 апреля 2025
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Число погибших из-за штормов, наводнений и торнадо на территории США возросло до 12 со среды, сообщает телеканал ABC в воскресенье.
Ранее телеканал CNN сообщал в общей сложности о семи погибших в штатах Теннесси, Миссури и Индиана.
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"Со среды в результате обрушившейся сильной непогоды погибли по меньшей мере 12 человек", - говорится в сообщении телеканала.
По данным ABC, в штате Кентукки жертвой стихии стал 9-летний мальчик, которого унесло паводковыми водами, также в штате Арканзас, в городе Литл-Рок, из-за непогоды погиб 5-летний ребенок. Кроме того, несколько человек погибли на юго-западе штата Теннесси в результате торнадо.
Ранее Национальная метеорологическая служба США (NWS) сообщала, что угроза штормов и торнадо отмечена в девяти штатах - Арканзасе, Луизиане, Техасе, Теннесси, Миссисипи, Миссури, Кентукки, Иллинойсе и Индиане. На располагающиеся по направлению движения непогоды Алабаму, Оклахому, Огайо и Мичиган распространена угроза сильного ветра и наводнений.
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