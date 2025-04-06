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Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.04.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
19:58 06.04.2025
https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009682242.html
Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин
Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.04.2025
Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин
Горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск, ВС РФ планомерно вытесняют противника из Часова Яра, где продолжаются городские бои,... РИА Новости, 06.04.2025
2025-04-06T19:58:00+03:00
2025-04-06T19:58:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
часов яр
донецкая народная республика
денис пушилин
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск, ВС РФ планомерно вытесняют противника из Часова Яра, где продолжаются городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим, что горячими точками остаются по-прежнему Часов Яр и Дзержинск. В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС РФ планомерно вытесняют противника. Дзержинск. Противник упирается, за Дзержинском не дает двигаться дальше в полной мере, но найдены дополнительные варианты", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также добавил, что ВС РФ продолжают движение в направлении населенного пункта Богатырь, где сосредоточено достаточно серьезное укрепление противника. Кроме того, ожесточенные бои фиксируются на красноармейском направлении, где ВСУ пытаются контратаковать. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
https://ria.ru/20250406/chasovyar-1981337707.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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часов яр
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в мире, россия, часов яр, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Часов Яр, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины
Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин

Пушилин: горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск, ВС РФ планомерно вытесняют противника из Часова Яра, где продолжаются городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
«
"Мы видим, что горячими точками остаются по-прежнему Часов Яр и Дзержинск. В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС РФ планомерно вытесняют противника. Дзержинск. Противник упирается, за Дзержинском не дает двигаться дальше в полной мере, но найдены дополнительные варианты", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Вид на Часов Яр - РИА Новости, 1920, 06.04.2025
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Вчера, 10:46
Он также добавил, что ВС РФ продолжают движение в направлении населенного пункта Богатырь, где сосредоточено достаточно серьезное укрепление противника. Кроме того, ожесточенные бои фиксируются на красноармейском направлении, где ВСУ пытаются контратаковать.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияЧасов ЯрДонецкая Народная РеспубликаДенис ПушилинВооруженные силы Украины
 
 
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