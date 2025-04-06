https://ria.ru/20250406/spetsoperatsiya-2009682242.html

Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин

Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин - РИА Новости, 06.04.2025

Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин

Горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск, ВС РФ планомерно вытесняют противника из Часова Яра, где продолжаются городские бои,... РИА Новости, 06.04.2025

2025-04-06T19:58:00+03:00

2025-04-06T19:58:00+03:00

2025-04-06T19:58:00+03:00

специальная военная операция на украине

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часов яр

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денис пушилин

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск, ВС РФ планомерно вытесняют противника из Часова Яра, где продолжаются городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин. "Мы видим, что горячими точками остаются по-прежнему Часов Яр и Дзержинск. В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС РФ планомерно вытесняют противника. Дзержинск. Противник упирается, за Дзержинском не дает двигаться дальше в полной мере, но найдены дополнительные варианты", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он также добавил, что ВС РФ продолжают движение в направлении населенного пункта Богатырь, где сосредоточено достаточно серьезное укрепление противника. Кроме того, ожесточенные бои фиксируются на красноармейском направлении, где ВСУ пытаются контратаковать. Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года. Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.

https://ria.ru/20250406/chasovyar-1981337707.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

часов яр

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

в мире, россия, часов яр, донецкая народная республика, денис пушилин, вооруженные силы украины