Российские военные планомерно вытесняют ВСУ из Часова Яра, заявил Пушилин
Пушилин: горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 6 апр - РИА Новости. Горячими точками фронта в ДНР по-прежнему остаются Часов Яр и Дзержинск, ВС РФ планомерно вытесняют противника из Часова Яра, где продолжаются городские бои, заявил глава ДНР Денис Пушилин.
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"Мы видим, что горячими точками остаются по-прежнему Часов Яр и Дзержинск. В Часовом Яре городские бои продолжаются и подразделения ВС РФ планомерно вытесняют противника. Дзержинск. Противник упирается, за Дзержинском не дает двигаться дальше в полной мере, но найдены дополнительные варианты", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Он также добавил, что ВС РФ продолжают движение в направлении населенного пункта Богатырь, где сосредоточено достаточно серьезное укрепление противника. Кроме того, ожесточенные бои фиксируются на красноармейском направлении, где ВСУ пытаются контратаковать.
Минобороны РФ сообщило об освобождении Дзержинска 7 февраля 2025 года.
Город Часов Яр играет важную роль в силу своего расположения. Он стоит практически вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволит российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Наступление российских войск на город началось в конце весны 2024 года. Дополнительные трудности при штурме создавал канал Северский Донец - Донбасс, за которым находилась основная часть города. Тем не менее, сперва российские войска выбили ВСУ из микрорайона Канал, расположенного на востоке города, а затем двинулись дальше на запад.
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